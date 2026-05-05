Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes

Una nueva pelea callejera sacude el barrio de ses Figueretes, una zona donde este tipo de altercados no son, lamentablemente, un hecho aislado. En esta ocasión, los hechos ocurrieron esta madrugada, sobre las 3.38 horas, en la terraza de un local en la calle Navarra.

Según las imágenes grabadas por un testigo, tres hombres agreden violentamente a un hombre de mediana edad. En el vídeo se aprecia cómo la víctima intenta protegerse con las manos mientras recibe golpes y le lanzan diversos objetos. Del local sale otro hombre para intentar echar a los implicados y poner fin al altercado.

Finalmente, el hombre agredido de 52 años y nacionalidad marroquí, con la cara ensangrentada y aturdido, pide que llamen a la Policía mientras trata de mantenerse en pie. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional. Además de una ambulancia, que trasladó al herido al Hospital Can Misses para ser atendido, donde ingresó a las 3.47 horas por policontusiones y recibió el alta a las 5.18 horas.

Este nuevo episodio, apenas dos meses después de la última pelea miltitudinaria, reabre la preocupación vecinal por la inseguridad y las peleas nocturnas en ses Figueretes, donde residentes llevan tiempo denunciando situaciones similares.

Por el momento, no ha trascendido más información del estado en el que se encuentra el agredido.