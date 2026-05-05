De desalojos y sucesos a operaciones policiales: los vídeos que marcaron abril en Diario de Ibiza

Desalojos, incendios, sucesos y escenas inesperadas. Abril dejó en Ibiza varios vídeos que destacaron por su repercusión entre los lectores de Diario de Ibiza y por su recorrido en redes sociales, donde algunos de ellos alcanzaron cifras especialmente elevadas de visualizaciones.

Los desalojos y la multa por las pistas ilegales, entre los contenidos más virales

Entre los contenidos con mayor impacto estuvieron los desalojos de asentamientos ilegales con autocaravanas en sa Joveria y Can Misses. El operativo en sa Joveria fue uno de los vídeos con más recorrido del mes en redes, con 492.000 visualizaciones en Instagram, mientras que el desalojo de Can Misses alcanzó las 61.400 visualizaciones. Ambos casos volvieron a situar en el centro del debate uno de los asuntos sociales que más conversación ha generado en la isla durante las últimas semanas.

También tuvo una gran repercusión la multa a un centro deportivo de Santa Eulària por unas pistas ilegales de tenis, un vídeo que sumó 391.000 visualizaciones en Instagram. El caso volvió a poner el foco en la convivencia, el cumplimiento de la normativa y el control urbanístico en Ibiza.

Otro de los vídeos con mayor alcance en redes fue el incendio de un yate en la bocana del puerto de Ibiza, cuyas imágenes alcanzaron 275.000 visualizaciones en Instagram. La embarcación acabó hundiéndose y fue reflotada días después, en un suceso que dejó además restos de material incendiado y combustible en el mar.

La explosión en un edificio de Ibiza, que dejó cuatro personas heridas, también tuvo recorrido en redes sociales, con 86.800 visualizaciones en Instagram.

La explosión en un piso, el incendio del yate y los avistamientos de fauna lideran las visualizaciones

En la web, el vídeo más visto fue el de la explosión en un piso de Ibiza, una deflagración que se oyó en gran parte de la ciudad y que dejó cuatro personas heridas. La pieza registró 4,91 mil visualizaciones.

Otro de los vídeos más destacados fue el incendio de un yate en la bocana del puerto de Ibiza, que alcanzó 2,26 mil visualizaciones en la web. Las imágenes del barco en llamas fueron también uno de los contenidos de mayor impacto visual del mes.

Abril también dejó imágenes llamativas relacionadas con la fauna. En Santa Eulària, el avistamiento de una serpiente de gran tamaño llamó la atención de numerosos vecinos y alcanzó 1,75 mil visualizaciones en la web. En la bahía de es Canar, una tintorera nadando en círculos cerca de la orilla volvió a sorprender a bañistas y usuarios en redes, con 1,53 mil visualizaciones en la web.

Entre las piezas con mejor rendimiento en la web se situó además la noticia de la detención de un hombre por un delito de estafa de más de 10 millones de euros, en una operación de la Guardia Civil de Ibiza y la Polizei alemana, que alcanzó 1,47 mil visualizaciones.

Entre los vídeos más delicados del mes también estuvieron las imágenes en las que efectivos de la Guardia Civil retiraban un cadáver del agua en Ibiza, un contenido que registró 1,09 mil visualizaciones en la web.

Otro de los asuntos que más comentarios generó durante abril fue el posible cierre de es Puetó, en Sant Josep. La mayoría de las reacciones mostraban apoyo al chiringuito y rechazo a su cierre, en un debate que volvió a enfrentar la protección de la costa con la continuidad de negocios históricos.

Con estos datos, abril deja un balance marcado por vídeos de fuerte impacto visual y social: desde sucesos como la explosión y el incendio del yate hasta desalojos, debates urbanísticos y escenas inesperadas en la costa ibicenca. Un mes en el que la actualidad local volvió a tener una notable repercusión tanto entre los lectores como en las redes sociales de Diario de Ibiza.