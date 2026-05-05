El PSOE denuncia "escandalosas" irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza y le pide explicaciones

El PSOE de Vila considera "escandalosas" las supuestas irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. "Se trata de un hecho que afecta directamente a la credibilidad del Ayuntamiento de Ibiza y a la confianza de la ciudadanía", denuncia la concejala socialista Carmen Boned, en una rueda de prensa convocada este martes para valorar estas irregularidades, entre las que mencionan acceder a una VPL (vivienda de precio limitado) a pesar de tener su mujer una vivienda en propiedad.

"Tenemos una máxima autoridad de la ciudad que, según las informaciones publicadas, ha incumplido el decreto de medidas urgentes para la vivienda del Govern balear, ha incumplido el reglamento urbanístico del Consell Insular y ha incumplido hasta el propio Plan General de Ordenación Urbana de Vila", explica el concejal Pep Tur en referencia a las informaciones publicadas por La Voz de Ibiza. "Si ya todo esto es grave, se suma que es algo éticamente muy reprobable. Estamos hablando de que ha hecho servir un decreto que está pensado para poner vivienda asequible a la base de personas que no tienen vivienda", añade Tur.

Los socialistas exigen a Triguero que aclare la situación. "Es totalmente intolerable", indican los socialistas, que piden al alcalde que salga "de inmediato" a dar explicaciones. Además, Boned considera que "queda totalmente desacreditado para ejercer su cargo como alcalde de la ciudad". Los socialistas exigen a Triguero que les faciliten la documentación del expediente. "Hemos solicitado el acceso a esta información de la documentación del expediente de este alquiler y el Ayuntamiento de Ibiza incumple su obligación de transparencia, actuando con opacidad", añade Boned.

"Favorecer su situación personal y familiar"

Los socialistas acusan al alcalde de Vila de buscar favorecer su beneficio "personal y familiar". "Mientras Triguero se niega a topar los precios del alquiler y la vivienda y a desahuciar a los más vulnerables de los asentamientos, vemos que se ha beneficiado de usar información privilegiada y que estaba haciendo numerosas irregularidades para favorecer su situación personal y familiar", denuncia Boned. "Miles de personas están teniendo problemas para acceder a un alquiler mientras ellos se arreglan una vivienda con estas irregularidades. Es inadmisible que un cargo público utilice esta información y tenga la cara de ocultar esta información", añade la concejal socialista.

"Han pasado 24 horas y el alcalde ni tan solo ha abierto su boca ni ha salido a desmentir, ni a confirmar, ni a nada. Esto pasó ayer [por el lunes], vamos a evaluar todas las puertas que se puedan abrir a partir de este momento", concluye Tur.

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