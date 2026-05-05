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Cinco nuevos agentes para la Policía Local de Ibiza

Cinco nuevos agentes para la Policía Local de Ibiza | POLICÍA LOCAL EIVISSA

Cinco nuevos agentes para la Policía Local de Ibiza | POLICÍA LOCAL EIVISSA

Tras finalizar su periodo de prácticas, cinco nuevos agentes juraron ayer su cargo en presencia del alcalde, Rafael Triguero, y se incorporaron oficialmente a la Policía Local de Ibiza, que les dio la enhorabuena y la «bienvenida a esta gran familia» a través de sus redes sociales.

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