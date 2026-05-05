Ibiza pone freno a los coches en la arena de la playa: instalará pilonas para que no lleguen a Platja d'en Bossa

El espectáculo de coches que acaban en los primeros metros de arena de Platja d'en Bossa tiene los días contados. Después de que el pasado sábado un Mercedes de alta gama quedase atascado en la playa, el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que instalará esta semana unas pilonas en la calle Carles Roman Ferrer.

Esta calle es peatonal y decenas de personas la atraviesan a diario. No es la primera vez que un turismo alcanza la arena a travé de ella. Para un conductor que no conozca la zona, la confusión puede aparecer cuando circula por la calle Quartó de Balansat y se dirige hacia el Hotel Torre del Mar.

En este punto de la calle, si no se toma la entrada habilitada para los clientes que llegan al establecimiento hotelero en coche, se puede malinterpretar que la calle Carles Roman Ferrer está abierta al tráfico, aunque no lo esté. Tampoco hay señales que prohíban la circulación.

Captura de pantalla de Google Maps en la que se ve la calle peatonal por la que entró el Bercedes el pasado sábado. / DI

El pasado sábado a las siete y media de la tarde el vehículo en el que viajaban tres personas se atascó en la playa tras atravesar la calle Carles Roman Ferrer, alcanzar la zona del embarcadero y rebasar el muelle. El coche de alta gama quedó atrapado en la arena y hubo quienes siguieron los acontecimientos desde el paseo mientras grababan a los ocupantes tratando de buscar una solución. También hubo quienes echaron una mano.

Un grupo de jóvenes que se encontró con el percal ayudó a retirar arena de debajo de las ruedas, colocar maderas para intentar sacar el coche y empujar con fuerza para que el vehículo saliera marcha atrás. Al final lo consiguieron, ante los ojos atónitos de quienes recordaban que hacía solo unas semanas otro turismo había quedado atascado en el mismo punto.

Resulta que no era la primera vez. Ni en esta parte de la playa ni en las más cercanas a la Torre de sa Sal Rossa. El año pasado ocurrió varias veces en una zona de Platja d'en Bossa que corresponde al municipio de Sant Josep: en abril, un todoterreno que entró por una calle cercana al hotel Ushuaïa casi llegó a la orilla. En julio, en cambio, otro coche de alta gama quedó bloqueado a la altura del hotel Bahamas. La idea al instalar las pilones es que no vuelva a pasar en esta zona.