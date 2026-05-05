"Ánimo, Rafa" y otros apoyos políticos al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, por el escándalo de una de sus viviendas

Hacía unos segundos que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, acababa de leer su comunicado sobre las denuncias de irregularidades en una de sus viviendas, un local comercial que ha solicitado reconvertir en VPL en un edificio del barrio de Can Misses, cuando éste, grabado por el departamento de comunicación del Ayuntamiento de Ibiza, se colgaba íntegro en sus redes sociales. En el perfil que tiene abierto, como alcalde, no en el privado. "Hoy he querido hacer declaraciones para desmentir las falsedades que un medio digital ha hecho sobre mí esta semana", se leía en la publicación, a la que rápidamente algunos de sus fieles han contestado.

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, no ha querido hacer valoración alguna sobre el escándalo y desde su gabinete de prensa remiten a las palabras del comunicado leído por el propio alcalde, que no ha aceptado pregunta alguna de los periodistas que cubrían la presentación de la Ibiza Medieval. Eran las primeras palabras de Triguero, que el lunes por la tarde, según su jefe de comunicación, se encontraba reunido con sus abogados para asesorarse tras las irregularidades publicadas por La Voz de Ibiza.

"Ánimo y estamos contigo", responde la concejala de Infancia, Igualdad y Menores, Sara Barbado, a la publicación, que también ha compartido. "Ánimo", comenta, escueta, Catiana Fuster, segunda teniente de alcalde y concejala de Educación, Deportes, Protección Civil y Voluntariado. "Alcalde, siempre transparente y sincero", afirman desde el perfil de Nuevas Generaciones de la ciudad de Ibiza. "Ánimo Rafaa!", indica el concejal de Comercio, Álex Minchiotti, comentario con el que se viene a la mente el "¡Vamos, Rafa!", del tenista Rafa Nadal.

Pero no sólo integrantes de su equipo le han mostrado su apoyo. Juan Antonio Amengual, alcalde de Calvià, indica: "Muy bien explicado, Rafa. Quieren hacerte daño y manchar la gran labor que vienes haciendo en Ibiza. No lo van a conseguir!!! Un fuerte abrazo". También la Penya PMR UD Ibiza muestra su apoyo: "Grande Triguero".

Algunos compañeros de partido no habían comentado a primera hora de la tarde del martes la publicación de Triguero, pero sí le habían dado "me gusta". Es el caso de Lola Penín, concejala de Asuntos Sociales de Ibiza así como Jorge Nacher y Marilina Serra, sus homólogos en Sant Antoni y Sant Josep.