Álex Palau, campeón de motonáutica de Ibiza, abandona ‘La isla de las tentaciones’ roto por Ainhoa: “No aguanto más”

Álex Palau ha dicho basta. El ibicenco y campeón de motonáutica ha protagonizado uno de los momentos más tensos y emocionales de ‘La isla de las tentaciones 10’ al decidir abandonar la experiencia antes de tiempo, incumpliendo los protocolos de abandono, incapaz de seguir separado de su pareja, Ainhoa.

Después de varias emisiones en las que el joven se había mostrado completamente hundido, llorando por su novia y reconociendo que no estaba bien, Álex ha tomado una decisión drástica: marcharse de la villa. Mientras el resto de sus compañeros intentaba disfrutar de la experiencia, acudir a fiestas y avanzar en la convivencia con las solteras, él cada vez se sentía más fuera de lugar.

Álex Palau se rompe y abandona la villa

La tensión fue creciendo hasta que Álex decidió hacer las maletas y abandonar la isla. Sus compañeros intentaron detenerlo, al igual que varias de las solteras, pero el ibicenco no atendió a razones. Su único pensamiento era salir de allí y volver a estar cerca de Ainhoa. Así que cogió las maletas y abandonó Villa Montaña.

Sandra Barneda también trató de hacerle recapacitar. La presentadora le recordó que todavía no había visto nada de lo que estaba ocurriendo en la otra villa y le planteó la posibilidad de esperar o solicitar una hoguera de confrontación para hablar con su pareja antes de abandonar definitivamente.

Sin embargo, Álex se mantuvo firme. Aseguró que no podía más, que estaba “fatal” y que la separación le estaba superando por completo. Su decisión dejó descolocados a sus compañeros y abrió una situación inédita para su pareja dentro del programa. De hecho, la hoguera de los chicos, la segunda de esta edición del programa, se celebró sin Álex y, además, a la villa ya se ha incorporado un quinto participante, David.

Ainhoa también tendrá que abandonar la experiencia

Sandra Barneda todavía no ha comunicado a Ainhoa la decisión de Álex. Cuando lo haga, la joven tendrá que enfrentarse a una elección clave: abandonar la experiencia junto a él o hacerlo sola. En cualquier caso, la marcha de Álex implica que Ainhoa también tendrá que dejar la isla.

La situación resulta especialmente llamativa porque la pareja entró en ‘La isla de las tentaciones’ con el objetivo de poner a prueba su relación y solucionar una supuesta dependencia de Ainhoa hacia Álex. Sin embargo, el desarrollo del programa ha terminado mostrando justo lo contrario: ha sido él quien no ha podido soportar la distancia.

Una salida que cambia por completo su paso por el programa

La marcha de Álex Palau marca un antes y un después en esta edición. El ibicenco no se va tras una infidelidad ni después de ver imágenes comprometidas de su pareja, sino por el desgaste emocional que le ha provocado la separación.

Su abandono deja en el aire el futuro inmediato de Ainhoa dentro del reality y convierte a la pareja en una de las grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 10’. Ahora falta por ver cómo reaccionará ella cuando Sandra Barneda le comunique que Álex ha decidido poner fin a la experiencia.