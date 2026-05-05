El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones de su nueva vivienda: "No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación "para desmentir las falsedades publicadas en el día de ayer [este lunes] en un boletín digital". Triguero se refiere a diferentes noticias que se publicaron este lunes por la tarde en La Voz de Ibiza, que le acusa de haber cometido "múltiples irregularidades muy graves en la nueva Vivienda de Precio Limitado del alcalde", según figura en una de las publicaciones de este medio.

"No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida", ha repetido Triguero en dos ocasiones, apoyado por el escrito que sostenía con las dos manos durante una breve comparecencia tras la presentación de Ibiza Medieval. El alcalde se negó a contestar preguntas de los periodistas. Tampoco el departamento de comunicación del Ayuntamiento de Ibiza ha respondido a las dudas de los periodistas. Este lunes por la tarde uno de los portavoces señaló que se trata de "una cuestión que afecta a la vida privada" de Rafael Triguero. En ese momento, indicaba este mismo portavoz, se encontraba reunido con abogados que le estaban "asesorando" para, precisamente, redactar el comunicado que ha leído este mediodía en el Portal de ses Taules.

"Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la VPL"

"Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado para crear indignación y dando a entender que yo me he podido aprovechar de alguna manera de un recurso público, y eso es rotundamente falso. Es absolutamente falso", recalcóTriguero. En concreto, las publicaciones mencionan que el alcalde adquirió una nueva "Vivienda de Precio Limitado" (VPL) en Can Misses, "en el mismo edificio en el que se encuentra el piso en el que habían estado viviendo hasta entonces". El medio recoge después una serie de comprobaciones con las que acusa al alcalde y a su esposa, a quien identifica como "titular" de esa segunda vivienda. Según esa publicación, esa circunstancia impediría disponer de una VPL.

"En diciembre de 2024 decidimos adquirir un local comercial libre a precio de mercado en el residencial donde vivimos, que desgraciadamente desde el día de ayer [lunes] es notorio y público, para reconvertirlo después de su tramitación en una vivienda a precio limitado, vivienda a precio limitado que lo será toda su vida", indicó Triguero.

Triguero insistió en que ha seguido toda la tramitación orientado, "como no puede ser de otra forma, por técnicos y por jurídicos", y que el procedimiento, iniciado en diciembre de 2024, sigue "abierto, en plazo y, por lo tanto, no ha finalizado". También aseguró que, hasta este momento, no se le ha notificado ni manifestado "por parte de los organismos competentes ninguna incorrección por la tramitación realizada sobre ese local comercial".

"Esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y la de mi familia"

Triguero repitió que "en todo momento" ha "cumplido la ley escrupulosamente" y defendió que las denuncias realizadas no cuestionan su labor pública, su función o gestión como alcalde: "Esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y además la de mi familia. Era consciente desde el primer momento de que la adquisición de este local y su posterior tramitación en ese cambio de uso algún día llegaría a la opinión pública. Más aún cuando desde el mes de febrero de 2026 el Partido Socialista solicitó acceso al expediente en tramitación y se le otorgó en un ejercicio de total transparencia", apuntó, justo en el mismo momento en el que el PSOE de Ibiza ofrecía una rueda de prensa al respecto.

Sin entrar en más detalle sobre las publicaciones realizadas este lunes, el alcalde de Ibiza agregó que "el periodismo no debería de ir sobre los clics que uno puede ganar, ni tampoco las visualizaciones y sobre todo no a cualquier precio". "Absolutamente todo tiene unos límites y considero que aquí se han sobrepasado esos límites", criticó.

Antes de finalizar su comparecencia, indicó que está "valorando cuantas acciones legales se consideren oportunas" para preservar su honor y el de su familia y añadió que su voluntad es "que una vez finalizado este proceso, se ponga a disposición del mercado de alquiler esa vivienda a precio limitado, que es lo que corresponde".