Sant Antoni lanza una consulta ciudadana para rebautizar el ‘West End’ con nombres en catalán

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado este lunes su primera plataforma digital de participación ciudadana, una nueva herramienta que nace con el objetivo de fomentar la implicación directa de los vecinos en la toma de decisiones municipales.

La plataforma, disponible en participa.santantoni.net, estará activa a partir de este martes, 5 de mayo, a las diez de la mañana, y permitirá al Consistorio impulsar consultas, encuestas, votaciones, recogida de propuestas y otros procesos participativos relacionados con asuntos de interés municipal.

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha destacado que esta iniciativa supone “un paso importante” en el compromiso del Ayuntamiento por acercar la administración a la ciudadanía y facilitar que los vecinos puedan participar de forma activa en las decisiones que afectan al municipio.

Folletos de la nueva plataforma digital de pariticipación ciudadana. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

Serra destaca que la nueva plataforma permitirá avanzar en materia de transparencia y abrir un canal permanente de comunicación con la población. Según ha explicado, se trata de una herramienta “muy sencilla y accesible”, pensada para favorecer la máxima participación ciudadana. El alcalde también ha avanzado que servirá para desarrollar futuros procesos, como los presupuestos participativos.

Primera consulta: el nuevo nombre del West End

La plataforma se estrenará con una consulta ciudadana para elegir el nuevo nombre popular de la zona actualmente conocida como West End, una de las áreas más céntricas y conocidas del municipio.

El concejal de Participación Ciudadana, Jorge Nacher, ha señalado que con esta web Sant Antoni inicia “una nueva etapa” en materia de participación. “Mejoramos la interacción entre el Ayuntamiento y la ciudadanía y la ponemos en marcha con una primera consulta abierta a toda la población”, ha afirmado.

Nacher ha animado a los vecinos a participar en este proceso, que ha definido como una iniciativa positiva para seguir avanzando en transparencia y hacer partícipe a la ciudadanía de la realidad municipal.

Recogida de propuestas hasta el 27 de mayo

El proceso comenzará el 6 de mayo con la fase de recogida de propuestas, que permanecerá abierta hasta el 27 de mayo. Posteriormente, el Ayuntamiento realizará una revisión técnica de las sugerencias recibidas y abrirá una fase de votación ciudadana entre el 10 y el 24 de junio.

Marcos Serra y Jorge Nacher en la presentación de la nueva plataforma digital ciudadana. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

En esta votación podrán participar las personas empadronadas en Sant Antoni mayores de 16 años. Las propuestas deberán estar vinculadas a Sant Antoni y presentarse en lengua catalana, de acuerdo con la normativa vigente en materia de toponimia y normalización lingüística de las Islas Baleares.

El Ayuntamiento no admitirá denominaciones que incluyan faltas de respeto o mensajes ajenos al objetivo del proceso. Una vez concluida la votación, se harán públicos los resultados y se dará a conocer el nombre preferido por la ciudadanía, que finalmente deberá ser aprobado en sesión plenaria.

Desde el Consistorio afirman que no será obligatorio registrarse para enviar propuestas, aunque sí recomendable para quienes deseen recibir información por correo electrónico sobre la evaluación de su candidatura.

La plataforma continuará activa una vez concluido este primer proceso y se consolidará, según el Ayuntamiento, como un instrumento clave para impulsar la participación vecinal en Sant Antoni.