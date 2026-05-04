La víctima de la agresión en Formentera permanece ingresada con traumatismo craneoencefálico y focos hemorrágicos

Un paciente ingresó este domingo en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario tras haber sufrido una agresión hómofoba en Formentera, según ha informado Grupo Policlínica. Se trata de un varón de 49 años, de nacionalidad peruana, que actualmente permanece hospitalizado bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía. De acuerdo con la información facilitada por el centro sanitario, el paciente presenta un traumatismo craneoencefálico con presencia de focos hemorrágicos.

Además, los facultativos han detectado un traumatismo en el globo ocular izquierdo, una lesión que está siendo evaluada por los especialistas. La información médica se conoce después de que en las últimas horas se denunciara públicamente una agresión de odio por motivos de orientación sexual en Formentera, unos hechos sobre los que distintas entidades y formaciones políticas han reclamado una investigación y una respuesta institucional firme.