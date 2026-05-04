Rossana Alvaro, abogada y vicecónsul italiana en Ibiza: «Ibiza no es solo noche y quiero cambiar esa idea en Italia»

Tras ocho meses cerrado, el viceconsulado de Italia en Ibiza retoma su actividad en Vara de Rey con Rossana Alvaro al frente. Abogada y residente en la isla desde hace seis años, asume el cargo de vicecónsul como una labor voluntaria al servicio de la comunidad italiana.

¿Por qué ha estado cerrado el viceconsulado durante estos meses?

Lo desconozco. Solo sé que la reapertura se enmarca en la nueva etapa del Consulado de Italia en Barcelona, dirigido por Gabriele Luca Fava, que ha impulsado cambios en los consulados de su competencia para que funcionen de forma más rápida y eficaz. La oficina estaba lista en diciembre, pero el exequatur, el documento que me permite ejercer el cargo, no llegó hasta hace unos días.

¿Cuántos italianos residen actualmente en la isla?

Cada año son más. Ahora estamos en alrededor de 5.000 residentes, pero en verano este número se duplica. Cuando aumenta la presencia de italianos, también lo hace la asistencia consular.

¿Cuáles son los principales trámites que piden?

La mayoría son administrativos, especialmente renovaciones de documentos para los residentes. En verano, al aumentar la llegada de turistas, también son frecuentes las pérdidas de documentación. Además, hay casos vinculados a problemas legales, como detenidos o personas que necesitan asesoramiento.

¿Cómo se llega al viceconsulado? ¿Hay que pedir cita?Normalmente, sí. El viceconsulado está abierto por la tarde, pero si hay una urgencia estoy a disposición. Por ejemplo, si hay un detenido, esa persona puede elegir si quiere avisar al consulado o no, y nosotros podemos avisar a la familia. Si hay un fallecimiento, también nos llaman.

¿Qué problemas legales son los más frecuentes aquí?

A menudo veo que los italianos no saben bien cómo funciona la normativa aquí. Me pasa mucho con casos de violencia de género. En España la mujer está muy protegida y, a veces, los italianos tienen una pelea, los detienen y no entienden qué ha pasado.

¿Tienen datos de cuántos casos así se han dado?

No, solo hablo desde mi experiencia como abogada. Las conductas no siempre son de violencia física. Puede ser una molestia que perciba la mujer o incluso vecinos que escuchan una pelea y llaman a la Policía.

¿Qué dificultades administrativas encuentran los italianos que viven en Ibiza?

La mayoría tienen que ver con la inscripción en AIRE, el registro obligatorio para los italianos que residen en el extranjero, o con la posibilidad de duplicar el pasaporte. Con Samantha Silvestri, que es mi compañera, intentamos hacer todo más rápido y atender a los ciudadanos de una manera empática.

¿El funcionamiento de la burocracia española dificulta los trámites?

No me puedo quejar porque encuentro mucha colaboración de las instituciones para cualquier cosa que necesito. Hay más dificultad en que el Gobierno italiano se entere de que los italianos viven aquí, pero sacar el NIE y esas cosas es muy sencillo.

¿Qué atrae a los italianos a quedarse a vivir en la isla?

Yo me mudé aquí antes del covid. Pensaba que sería algo temporal, pero descubrí un sitio increíble para vivir y criar a mis hijos. Me sorprende mucho que a veces la gente no se dé cuenta de que Ibiza no es solo discotecas. La isla te puede ofrecer un montón de cosas.

¿Considera que la población ibicenca acoge bien a la italiana?

Me siento una más. Nunca me he sentido discriminada por mi castellano o por mi trabajo.

¿Hay algún tópico sobre los italianos que le gustaría desmontar?

A veces hay mala fama, porque en verano siempre salen noticias tristes de droga o muertes, pero los italianos son gente muy buena en la isla. Invierten, trabajan y dan mucho a Ibiza. También están muy agradecidos de poder vivir en un sitio tan maravilloso.

¿Cuál es el perfil de quienes viven aquí?

La mayoría son familias arraigadas, con niños en el colegio y aprendiendo catalán.

¿Cómo les afecta el problema de la vivienda?

Hay italianos que tienen casas en propiedad, y son la mayoría, pero que un chico venga a trabajar de temporada es imposible, porque no puede pagar el alquiler. A veces consiguen un alquiler en invierno, pero deben dejarlo en verano. Es muy triste, porque sería un sitio maravilloso para los jóvenes que quieren venir a trabajar, pero la isla no se lo permite.

¿Hay italianos viviendo en asentamientos?

No muchos, por suerte. Hemos ayudado a unos cuantos con trámites administrativos, documentos y algún informe de vulnerabilidad. Ibiza puede ser todo guay, pero también existe esa realidad y hay que enfrentarse a ella.

¿Qué consejo le daría a un italiano que quiere vivir aquí?

Lo importante para mudarse a cualquier sitio es estudiar las tradiciones y el idioma y respetarlos. Cuando te mudas a un sitio tienes que hacerlo sin prejuicios. Tienes que amar y respetar el lugar. Creo que Ibiza es el mejor sitio del mundo para vivir por la gente, la naturaleza y la calidad de vida.

Además de la atención consular, ¿qué otros objetivos se marca para esta etapa?

Me interesa mucho crear relación entre Balears e Italia. Hay productos de las islas que me gustaría llevar fuera y productos de Italia, en particular de Calabria, Sicilia y todo el sur, que quiero que se conozcan aquí.

¿Cómo impulsarlo?

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Ayudando a los emprendedores a moverse, o con ferias gastronómicas. A veces la burocracia asusta un poco. Ibiza no es solo noche y quiero cambiar esa idea. En Italia, a veces, no está valorada como se merece.