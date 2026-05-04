La reforma de la autovía del aeropuerto de Ibiza sigue en estudio siete meses después de las danas

La reforma de la autovía del aeropuerto, anunciada hace seis meses por el Govern balear tras las graves inundaciones que volvieron a colapsar esta vía clave de la isla, todavía no ha superado la fase de estudio, por lo que no se vislumbra una solución a corto plazo para este problema que lleva casi dos décadas aflorando de forma periódica, cada vez que se registran episodios de fuertes lluvias.

«Desde el Govern se está trabajando para mejorar el sistema de drenaje de la autovía. Se trata de un estudio integral orientado a dar solución a un problema estructural. Este trabajo se está desarrollando de forma coordinada tanto con otros departamentos del Govern como con el Ayuntamiento y el Consell Insular de Ibiza», apuntan desde la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua a Diario de Ibiza.

Por el momento, los técnicos ya han «completado la fase de recopilación de información», que incluye «la revisión del histórico de estudios previos y la realización de nuevos cálculos hidráulicos de detalle». «Se trata de un proceso técnicamente complejo dentro del cual es necesario considerar factores territoriales y medioambientales para garantizar una solución definitiva al problema de drenaje de la autovía», detallan.

Además, las direcciones generales de Recursos Hídricos, dependiente de esta conselleria del Mar, y de Movilidad, de la conselleria de Vivienda, continúan «trabajando de forma coordinada en el desarrollo de este estudio». «El proceso se encuentra avanzado y, cuando el proyecto técnico esté finalizado, se ofrecerán todos los detalles. Se trabaja en soluciones a corto, medio y largo plazo», garantizan fuentes del Ejecutivo regional.

27 semanas después

El pasado 21 de octubre, diez días después de que la dana ‘Alice’ volviera a provocar graves inundaciones en toda la isla, el director general de Recursos Hídricos del Govern balear, Joan Calafat, anunció en Ibiza que en «unas semanas» se anunciaría la solución elegida para reformar la autovía del aeropuerto y evitar que en el futuro su paso subterráneo vuelva a inundarse por episodios de fuertes lluvias, como ha sucedido de manera reiterada desde que fue parcialmente inaugurada en 2007. Han pasado 27 semanas desde aquella declaración. «Tenemos que conseguir que toda esa agua vaya de Sant Jordi al mar, no hay otra alternativa. Es una obra vasta, muy importante», añadió.

La crónica de estas inundaciones anunciadas comenzó hace más de 20 años, incluso antes de que las excavadoras empezaran a abrirse paso el 18 enero de 2006 en los terrenos donde se construirían, pese al amplio rechazo social, las polémicas autovías de Sant Antoni y el aeropuerto.

Meses antes, a finales de 2005, la UTE Accesos Ibiza (Unión Temporal de Empresas integrada por MAB y Construcciones Ortiz) alertaba del riesgo de sufrir «graves problemas» con las pluviales en caso de continuar con el proyecto inicial de hacer la carretera bajo rasante, la trinchera excavada desde Ca n’Escandell hasta Sant Jordi. Pese a esa clara advertencia, el Govern hizo caso omiso a la petición de variar sustancialmente el proyecto de construcción y eliminar aquel tramo en trinchera.

El resultado ha sido que la autovía se ha inundado cada vez que ha llovido más de la cuenta, como ocurrió el pasado otoño con el paso de dos danas muy potentes que provocaron daños millonarios en toda la isla y volvieron a poner a prueba a todas las infraestructuras importantes de Ibiza.

Danas destructoras

El 30 de septiembre, ‘Ex Gabrielle’ irrumpió con fuerza, descargando agua durante varias horas de forma ininterrumpida y causando el caos circulatorio al inundar numerosos viales. La carretera del aeropuerto estuvo cerrada durante tres días y varios coches quedaron atrapados bajo el agua en sus tramos bajo pasos elevados. La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, reconoció en aquel momento que «es inconcebible que una obra de estas características no tenga un sistema de desagüe».

Dos semanas más tarde, cuando Ibiza aún se recuperaba de las consecuencias del primer fenómeno meteorológico llegó el segundo, bautizado como ‘Alice’. El recuerdo fresco de lo ocurrido recientemente llevó a las autoridades a realizar cortes preventivos en la autovía del aeropuerto, que nuevamente se volvió a inundar y requirió el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplazada desde la Península, para resolver el entuerto con sus enormes bombas de desagüe. En este segundo episodio, se llegaron a superar los tres millones de litros de agua acumulados en balsas tras el paso de ‘Ex Gabrielle’, según aseguró el director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz.

La directora general de Movilidad de Balears, Lorena del Valle Alonso, lamentó el 15 de octubre que «se repita el grave problema que se produce en esta carretera cuando hay lluvias torrenciales». «Es necesario solucionar el problema estructural de drenaje que existe desde hace muchos años en la autovía del aeropuerto. Es algo que debemos tomarnos muy en serio y nuestro objetivo real es solucionarlo», garantizó.