El Consell de Ibiza habría pagado a EdaTV, vinculada a Vito Quiles, más de 30.000 euros, denuncia el PSOE

El Grupo del PSOE en el Consell de Ibiza ha denunciado nuevos pagos públicos a EdaTV, la plataforma de Javier Negre cuya estrella es el agitador Vito Quiles, a través de la empresa pública Fecoev. Según los socialistas, estas nuevas partidas ascienden al menos a 10.000 euros y se suman a los más de 20.000 euros que el Consell ya habría abonado directamente a esta plataforma en ejercicios anteriores.

La portavoz del PSOE, Elena López Bonet, asegura que el grupo ha localizado "nuevas partidas de fondos públicos destinadas a financiar el entramado mediático de EdaTV", plataforma dirigida por Javier Negre y en la que participa como reportero Vito Quiles.

López Bonet sostiene que estos pagos se realizaron "sin que conste ninguna justificación técnica ni datos de audiencia que amparen estos gastos". El PSOE cree que la cifra podría ser superior y ha registrado una petición formal para acceder a todas las facturas y documentación relacionada con estas contrataciones durante los años de gobierno de Vicent Marí.

El precedente de Sant Antoni

La denuncia llega después de que RTVE señalara el pasado 1 de mayo al Ayuntamiento de Sant Antoni por presuntas vías de financiación vinculadas a EdaTV. Pese a ello, el Consistorio negó a este diario estar "trabajando con Vito Quiles".

Además, este diario se ha puesto en contacto con El Salto, medio que, según el programa de RTVE, destapó las vías de financiación de EdaTV, para ampliar la información sobre este asunto.

El PSOE acusa a Marí de ocultar los pagos

"Nos encontramos ante un intento deliberado de Vicent Marí de esconder el uso de fondos públicos de la ciudadanía de Ibiza para alimentar la máquina de fango del acosador Vito Quiles, utilizando Fecoev como pantalla", denuncia López Bonet. El PSOE considera que estos pagos podrían suponer "un incumplimiento flagrante de la Ley de publicidad institucional de las Illes Balears" y exige al presidente del Consell que entregue "hasta el último documento" sobre estas contrataciones.

López Bonet califica de "absolutamente vergonzoso" que el Consell de Ibiza se haya convertido, según sus palabras, en "un destacado apoyo económico" de EdaTV. La portavoz socialista sostiene que la cantidad total destinada a esta plataforma superaría los 30.000 euros si se suman los pagos directos ya conocidos y las nuevas partidas detectadas en Fecoev.

El PSOE también ve grave que estos pagos se hayan canalizado a través de una empresa pública, algo que, según la formación, podría responder a un intento de "eludir los controles del Consell Insular".

Los socialistas piden cortar la financiación

"Es intolerable y vergonzoso que se continúen desviando recursos de la máxima institución de la isla hacia pseudomedios denunciados reiteradamente por acoso, injurias y calumnias", afirma López Bonet, que anuncia que el PSOE pedirá que se detengan estos pagos.

"No permitiremos que Vicent Marí continúe utilizando la institución para blanquear agitadores de extrema derecha. Marí debe explicar por qué tiene tanto interés en que la ciudadanía de Ibiza pague facturas para financiar una plataforma que se dedica, únicamente, a sembrar odio, a alterar el funcionamiento de las instituciones democráticas y a acosar a los representantes públicos. Es una auténtica vergüenza", concluye la portavoz socialista.

El Grupo PSOE ya ha registrado una solicitud para consultar todas las facturas y la documentación que justifique la contratación de la plataforma vinculada a Javier Negre y Vito Quiles.