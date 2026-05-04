El PSOE condena una agresión homófoba en Formentera y reclama medidas “contundentes” al Consell

El PSOE de Formentera ha condenado este lunes la agresión homófoba ocurrida el pasado fin de semana en la isla y ha exigido al Consell de Formentera que adopte medidas “contundentes” para esclarecer los hechos y reforzar el mensaje de convivencia y respeto.

Los socialistas aseguran haber tenido conocimiento de la agresión a través de la asociación Sa Clau de l’Armari. Según ha indicado el partido, y de acuerdo con lo publicado, los presuntos agresores habrían intentado atropellar a una persona antes de agredirla y proferir insultos homófobos.

El PSOE ha vinculado este tipo de episodios con la expansión de los discursos de odio y ha advertido de que la falta de una respuesta política clara frente a estos mensajes tiene consecuencias sociales. En este sentido, la formación considera que los violentos pueden sentirse impunes si no existe una condena firme y continuada desde las instituciones.

El secretario general del PSIB-PSOE de Formentera, Antonio J. Sanz, ha trasladado la necesidad de mantener una defensa activa de los derechos LGTBI. “La lucha contra la LGTBI-Fobia no puede quedar sólo en declaraciones institucionales, debe ser firme y continua en todos los ámbitos políticos y sociales”, ha señalado.

Medidas urgentes ante delitos de odio

Sanz también ha recordado que este tipo de agresiones están reconocidas por la legislación como delitos de odio. “Hoy en día, gracias a los esfuerzos de gobiernos progresistas valientes, estas agresiones se pueden nombrar como lo que son: homofobia y delitos de odio. Y no pueden quedar impunes”, ha añadido.

El PSOE reclama al Consell de Formentera que ponga “todo su esfuerzo” en resolver esta agresión y en trasladar a residentes y visitantes que el espíritu de la isla es el de la convivencia, el respeto y la defensa de todas las formas de expresión del amor.

La formación socialista también ha agradecido a Sa Clau de l’Armari la denuncia de los hechos, al considerar imprescindible visibilizar estas situaciones para combatir expresiones de odio que, remarcan, “no corresponden” a la sociedad de Formentera.