El PSOE acusa al PP de llevar a Ibiza a una temporada turística "caótica y vergonzosa"

El secretario general de la Federació Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha realizado una valoración muy crítica del inicio de la temporada turística en la isla, que ha calificado de "caótico y vergonzoso". El dirigente socialista ha responsabilizado directamente al Partido Popular de la situación que, según denuncia, sufre Ibiza en materia de transporte, movilidad, infraestructuras y calidad de vida de la población residente.

"Ibiza entra a la temporada turística en el peor estado de gestión de los últimos años, por culpa de la parálisis y la falta de previsión del PP", ha afirmado Roselló, coincidiendo con la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSE-PSOE. El líder socialista ha señalado que el inicio de la temporada “debería ser un momento de preparación, organización y confianza”, pero ha lamentado que lo que se ha visto es "una acumulación de fracasos e improvisación". A su juicio, el PP, tanto en el Consell Insular como en los ayuntamientos que gobierna, "ha sido incapaz de planificar nada a tiempo".

Uno de los principales focos de crítica de Roselló ha sido la implantación del nuevo sistema de transporte público de Ibiza, que, según ha denunciado, se ha puesto en marcha de forma "absolutamente desastrosa para residentes, trabajadores y turistas". El secretario general de la FSE-PSOE ha hablado de una "avalancha de quejas" por parte de los usuarios, motivadas por incumplimientos de horarios y rutas, falta de información, paradas en mal estado, tótems inteligentes inoperativos, eliminación de conexiones ya consolidadas y frecuencias insuficientes.

"Una vergüenza de transporte; eso es lo que ha conseguido Vicent Marí después de siete años de prórrogas y retrasos", ha criticado Roselló.

Vivienda, movilidad y servicios básicos, entre las principales críticas del PSOE

El dirigente socialista también ha apuntado al estado de carreteras y calles de los municipios de la isla, muchas de ellas levantadas o en obras, como otro de los factores que están agravando el inicio de la temporada. Según Roselló, esta situación solo ha contribuido a que el arranque turístico sea "aún más caótico".

De cara a la temporada alta, el PSOE considera que las previsiones son "muy preocupantes". Roselló ha advertido de que la isla se encamina hacia "un verano muy complicado", con una regulación de vehículos que, según ha dicho, "quedará en nada", un transporte público que “en absoluto funciona como tenía que funcionar” y una "total falta de previsión y control" por parte de las administraciones. El secretario general de la FSE-PSOE también ha denunciado fallos en cuestiones básicas como la seguridad, el orden, la limpieza o el suministro de agua. En este sentido, ha acusado al PP de "no gobernar para los residentes, sino para que unos pocos hagan negocio".

Roselló ha situado además el problema de la vivienda como uno de los dramas más graves que vive Ibiza. Según ha afirmado, la situación es "desesperada" y el PP "continúa negándose a limitar los precios del alquiler y a tomar medidas contundentes". También ha criticado que, con su voto en contra en el Congreso al decreto de los alquileres, el Partido Popular "ha dejado desprotegidas a las más de 6.000 familias de Ibiza que este año tienen que renovar su contrato de alquiler".

El dirigente socialista ha recordado que la ciudadanía de Ibiza ya salió a la calle en temporadas anteriores para reclamar soluciones frente a la masificación, el descontrol y la especulación, y ha reprochado a las instituciones gobernadas por el PP que sigan sin ofrecer respuestas.

"La ciudadanía de Ibiza quiere poder ir al médico en autobús, quiere poder llegar al trabajo sin colapsarse en las carreteras, quiere que las obras se hagan cuando toca y quiere poder pagar el alquiler y llegar a final de mes", ha subrayado.

Finalmente, Roselló ha asegurado que la FSE-PSOE continuará exigiendo responsabilidades al PP por una gestión que considera "un fracaso anunciado". "Seguiremos denunciando cada retraso, cada obra mal planificada y cada servicio que falla. Pero, sobre todo, trabajaremos para ofrecer a la ciudadanía una alternativa real, porque Ibiza merece instituciones que estén a la altura, que planifiquen con antelación, que escuchen a los residentes y que prioricen la calidad de vida de las personas que vivimos y trabajamos en esta isla", ha concluido.