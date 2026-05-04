Los ‘openings’ de las discotecas generaron 1.281 vuelos en el aeropuerto en apenas seis días

La apertura de las discotecas ibicencas es desde hace años, junto a la Semana Santa, una cita marcada en rojo en el calendario de muchos de los propietarios de negocios relacionados con el sector servicios (la mayor parte de los de la isla); tanto comercios y restaurantes como sobre todo hoteles, hostales y otro tipo de alojamientos turísticos. Pero también para las diferentes compañías aéreas que explotan Ibiza como destino.

Este año no ha sido una excepción. Aunque la festividad religiosa llegó demasiado temprano, por lo que no provocó un masivo inicio de actividad de negocios turísticos, los openings se celebraron del viernes 24 al lunes 27 de abril, al menos los de las discotecas de mayor tamaño de la isla (hubo otras que abrieron incluso antes), y generaron mucho movimiento. En 2025, las primeras discos se estrenaron el 26 de abril.

Empieza el goteo

De hecho, uno de los primeros síntomas de que las grandes salas de fiestas abrían puertas este año fueron las interminables colas que se formaban ya desde el viernes 24 en la parada de taxis de la terminal. Había empezado el goteo incesante de clubbers y simples amantes del techno tanto de España como de Europa y del resto del mundo, un pequeño anticipo del verano para los trabajadores de la terminal de es Codolar.

Con los fríos números facilitados por Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en la mano, el subidón de actividad fue palmario del jueves 23 al martes 28 de abril con respecto a la primera (jueves 9 a martes 14) y segunda semana del mismo mes (jueves 16 al martes 21).

Así, en los seis días analizados para medir el impacto de los openings de esta temporada se registraron 1.281 vuelos, lo que representa una media de 213,5 movimientos (tanto de aterrizajes como de despegues) al día. En la primera semana, esa media diaria fue de 190,1 operaciones y en la segunda, de 195,6, siempre según la misma fuente oficial.

Lo ideal sería ofrecer los datos de llegada y salida de pasajeros, pero desde Aena no los facilitan, ni siquiera estimativos, hasta que las aerolíneas aportan las ocupaciones reales de sus vuelos, lo que suele suceder al final de cada mes. Y porque los datos de operaciones incluyen aeronaves de todo tipo; desde las del tráfico doméstico, con capacidades más reducidas, hasta las usadas en los comerciales con una mayor capacidad.

Bajón del tráfico en el puente El puente del Primero de Mayo, Día del Trabajador, generó en Eivissa un total de 1.036 operaciones. Esta cifra incluye la actividad del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo y representa un descenso con respecto a la del año pasado, cuando se contabilizaron 1.329 aterrizajes y despegues. Aunque en 2025Aena analizó un día más para su estadística: del miércoles 30 de abril al domingo 4 de mayo.

Además, se contabilizan en estos movimientos aportados por Aena los jets de la aviación privada. Pero incluso en este caso resulta imposible extraer una media siquiera aproximada de pasajeros, ya que hay que tener en cuenta la variedad de jets que operan en es Codolar porque los hay de doce plazas, pero también de muchas más.

140 vuelos más

En cualquier caso, y con todos estos condicionantes, sí se puede extraer la conclusión de que el tráfico aéreo se incrementó de manera considerable los seis días analizados de antes, durante y después de los openings frente a las primeras dos semanas de abril.

Los 1.281 vuelos en la única pista habilitada de Ibiza del jueves 23 al martes 28 (entre aterrizajes y despegues, siempre), son 140 más que durante el mismo periodo de la primera semana y otros 107 más que durante la segunda.

Cabe tener en cuenta también que, en principio, la actividad turística en la primera semana utilizada para comparar, es poco probable que se viera afectada por la celebración de la Semana Santa, que cayó precisamente unos días antes.

La jornada con más jaleo en la terminal coincidiendo con los openings fue el viernes 24 de abril (cuando por ejemplo Pacha dio su primera fiesta del verano), con 253 operaciones. Le siguieron el domingo 26, cuando se abrieron UNVRS y Usuhaïa Ibiza y se contabilizaron 249 movimientos, y el sábado 25 (apertura de HÏ Ibiza), con otras 212. Finalmente, el jueves, el lunes (apertura de DC10) y el martes 28 se cerraron con 205, 190 y 172 aterrizajes y despegues, respectivamente.

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La importancia de estas fechas destaca al volver a analizar los datos de las semanas anteriores: la jornada de mayor actividad, el lunes día 20, registró 217 vuelos. El segundo mayor registro se dio el domingo 12 con 211 operaciones.