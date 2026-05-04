La nueva vida de la pareja estafada con un falso alquiler en Ibiza: “Ya hemos conseguido trabajo”

Lo que empezó como una pesadilla para una pareja que llegó a Ibiza con la intención de trabajar durante la temporada de verano empieza a tener ahora un desenlace más esperanzador. Tras denunciar en redes sociales que habían sido víctimas de una estafa de 800 euros al intentar alquilar una habitación en la isla, ambos han contado que ya han encontrado trabajo.

La pareja había relatado anteriormente su experiencia a través de redes sociales, donde su testimonio se viralizó después de explicar que llevaban meses buscando alojamiento en Ibiza. Finalmente, dieron con una oferta que les pareció fiable y, tras intercambiar documentación, mantener varias conversaciones e incluso realizar videollamadas con la supuesta arrendadora, decidieron reservar la habitación y pagar una señal de 800 euros.

Sin embargo, al llegar a la vivienda descubrieron que nadie les esperaba. Según explicaron, un vecino les advirtió entonces de que la persona con la que habían estado hablando no era la propietaria, sino alguien que ocupaba ilegalmente el piso junto a otras personas. De acuerdo con ese testimonio, utilizaban la vivienda para realizar estafas similares a personas que buscaban alojamiento en la isla.

Ambos han conseguido empleo

Ahora, la pareja ha compartido una actualización más positiva: ambos han conseguido empleo. Según han explicado, ella trabajará como hostess y él como vigilante de seguridad. “Estamos muy contentos porque vamos a estar en el mismo sitio y nos pilla súper cerca de casa, media horita andando”, han contado.

También han detallado las condiciones laborales que tendrán durante la temporada. Sus salarios, aseguran, rondarán entre los 2.000 y los 2.400 euros netos al mes, dependiendo del periodo. “En julio y agosto es cuando más se cobra y ya en mayo y septiembre, menos”, han explicado.

Además, destacan que contarán con un día y medio de descanso, comida incluida y la posibilidad de recibir propinas y comisiones. “Eso que nos ahorramos”, han señalado, celebrando que, pese al mal comienzo vivido en la isla, finalmente han logrado encontrar una oportunidad laboral en Ibiza.