Casi la mitad de las viviendas en venta en las islas son de lujo

Un 47% de las viviendas que actualmente se encuentran en venta en Baleares se enmarcan en el segmento de lujo, según el último informe elaborado por la consultora CBRE, poniendo en evidencia la "clara orientación del mercado hacia productos de alto valor". En el caso de las residencias de segunda mano, "las propiedades premium con precios de entre uno y tres millones constituyen el 33% de la oferta en el archipiélago".

Respecto a las consideradas como de gran lujo, con valores por encima de los tres millones, su peso también se ha visto aumentado "ligeramente hasta representar el 14% del total". Se añade que las propiedades por encima del millón de euros que se ponen en el mercado aumentaron durante el pasado año un 6% en relación con el ejercicio anterior.

38% de promociones

En cuanto al mercado de obra, se "reafirma esta tendencia, con un 38% de las promociones en construcción y comercialización pertenecientes al segmento de lujo y un total de 46 nuevos desarrollos actualmente en venta, lo que demuestra la creciente apuesta por viviendas de alta gama en el archipiélago".

CBRE apunta que el mercado residencial de las islas cerró 2025 con un crecimiento interanual en el precio de la vivienda del 13,4%, impulsado por el fuerte dinamismo de los inmuebles de segunda mano, que aumentó un 13,7%, y en menor medida por la obra nueva, que registró un alza del 10,6%. Y pese a estas fuertes subidas en los precios, se subraya que el volumen de compraventas fue similar al de 2024.

2026 más moderado

Desde la consultora se considera que "este equilibrio se explica por la combinación de una demanda extranjera muy sólida, una oferta estructuralmente limitada y un mercado del alquiler que continúa en máximos históricos, factores que sostienen la actividad incluso en un entorno de precios elevados".

Por lo que a previsiones para el presente año se refiere, se apunta un "crecimiento más moderado de los precios, previsiblemente por debajo del 10%. Dado que los valores se sitúan ya en niveles máximos, el mercado apunta hacia una fase de mayor estabilidad y madurez", en el que "la demanda extranjera seguirá desempeñando un papel decisivo en la actividad del sector".

Sobre este último punto del informe, se considera relevante el hecho de que el 41,7% de las compras realizadas por extranjeros en Balears correspondieron a inmuebles cuyo valor superaba el medio millón de euros, como reflejo del "alto nivel de precios existente en el archipiélago", pero también de la "clara orientación del comprador internacional hacia los segmentos medio-alto, premium y de alto valor del mercado residencial".