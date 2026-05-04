Casi mil pacientes de Ibiza y Formentera trasladados a otros hospitales por cuestiones de salud

El Área de Salud de Ibiza y Formentera redujo un 30% el número de pacientes derivados a otros hospitales en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2023, con 953 traslados frente a los 1.367 registrados en los tres primeros meses de 2023. Según los datos difundidos por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, entre enero y marzo de 2026 se han trasladado desde el Hospital Can Misses 400 personas menos a otros centros hospitalarios, principalmente a Mallorca, aunque también a otras comunidades autónomas.

El Área de Salud señala que, durante el primer trimestre de este año, ha dejado de trasladar a otros hospitales tres de cada diez pacientes de los que derivaba en los tres primeros meses de 2023, a final de la legislatura pasada.

Por comunidades autónomas de destino, Mallorca, en las Islas Baleares, es la principal receptora de los traslados procedentes del Hospital Can Misses, con el 93% del total según los datos del corte de marzo de 2026. Le siguen Cataluña, con el 5,2% de los traslados; Madrid, que ha recibido en lo que va de año el 1%; Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con el 0,3% de las derivaciones, y Castilla-La Mancha, con el 0,2%.

El 85% de los traslados sanitarios son ambulatorios

Del total de expedientes gestionados por el Servicio de Traslados, el 85% correspondió a pacientes ambulatorios, es decir, derivados para consultas o pruebas diagnósticas, mientras que el 14,2% fueron pacientes que requirieron ingreso hospitalario. En 2026 se han generado además 1.095 traslados de acompañantes.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, ha afirmado que “la reducción progresiva de traslados que se ha producido en los últimos años supone una mayor capacidad resolutiva del Hospital Can Misses, que dispone de servicios más dotados que a final de la legislatura pasada y de nuevas técnicas que permiten resolver en el Hospital Can Misses procesos que antes había que trasladar”.

Escudero ha citado como ejemplo la cirugía de Mohs, que forma parte de la cartera de servicios del Hospital Can Misses y que impulsaron durante 2025 los servicios de Dermatología y Anatomía Patológica. Según el director gerente, se trata de “una nueva cirugía para pacientes oncológicos con la que se evitan una treintena de derivaciones al hospital de referencia, el Hospital Universitario Son Espases, para cáncer cutáneo”.