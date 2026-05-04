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Algo que merece la pena conservar

Algo que merece la pena conservar | D.I.

Algo que merece la pena conservar | D.I.

Redacción Ibiza

El restaurante S’Espartar de Sant Josep ha acogido el primer encuentro de este año de exprofesores del Seminario, en Dalt Vila. El grupo se reúne dos veces: una antes y otra después de la temporada de verano. Esta camaradería entre antiguos compañeros es lo que siempre merece la pena conservar.

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