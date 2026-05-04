Alba Miguélez, mejor cantante de karaoke de Ibiza en el 'III Festival de la canción': "Mi madre siempre dice que aprendí antes a cantar que a hablar”

Caló d’es Oli acogió una multitudinaria final de karaoke con una asistencia estimada de 700 personas, en una noche marcada por la música, el humor y la emoción. La gran protagonista fue Alba Miguélez, que se alzó con el premio. Miguélez es una joven sevillana de 25 años, natural de La Puebla de Cazalla, que actualmente vive en Cala Tarida y trabaja como camarera en un restaurante.

La ganadora, que lleva cinco temporadas viniendo a Ibiza y este año ha decidido quedarse durante todo el año en la isla, se impuso en la final con la canción 'Mi amante amigo', de Vanesa Martín. Miguélez explicó que canta “desde que tiene uso de razón” y que su madre siempre dice que “aprendió antes a cantar que a hablar”. Criada en un entorno muy ligado a la música, se define como una cantante principalmente autodidacta, aunque de pequeña pasó por un coro de conservatorio.

Alba Miguélez, ganadora del 'III Festival de la Canción' Ibiza. / Joan F. Ribas

“Siempre ha sido mi pasión”, contó la vencedora, que reconoció que no esperaba ganar por el alto nivel del certamen. “Había un nivel muy grande, pero estoy súper agradecida y súper contenta de poder estar aquí en la isla y disfrutar de la música”, señaló. Sobre la final, destacó el ambiente “súper acogedor y familiar”, algo que le ayudó a sobrellevar los nervios antes de subirse al escenario.

Seguir creciendo con la música

La artista aseguró que no se identifica con un único género musical. En las distintas galas interpretó temas de estilos muy variados, desde Céline Dion hasta Radiohead, antes de llegar a la final con Vanesa Martín. “Canto un poquito de todo. Simplemente escucho música y me dejo llevar”, resumió.

Miguélez también expresó su deseo de seguir creciendo en la música desde Ibiza. “Mi aspiración es poder vivir de la música. Me encantaría seguir cantando por aquí, por la isla, porque el público es súper agradecido. Disfruto muchísimo cuando la gente disfruta”, afirmó.

Una noche para el recuerdo

La gala, presentada por Ginés Villalba y David Pomar, comenzó con la actuación de los DJ D-Ramones, que fueron animando al público desde los primeros compases de la velada. A continuación, el cómico José Boto puso la nota de humor a la noche, provocando las risas de los asistentes antes de dar paso a la presentación del jurado.

El panel estuvo formado por David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Fernando Hormigo, Juanma Redondo, Mimi Barber, Kristina y Juangui, encargados de valorar no solo la voz de los concursantes, sino también su interpretación, elegancia y presencia sobre el escenario.

Jurado en el 'III Festival de la Canción' Ibiza en Caló d’es Oli. / Joan F. Ribas

Un total de once participantes compitieron en la final: Noé, Rocío, José, Eva, Cristina, Cuqui, Lauren, Loli, Nando, Alba y Belén. Todos ellos demostraron talento vocal y saber estar en un certamen que volvió a confirmar el creciente interés del público ibicenco por este tipo de eventos.

Ginés Villalba y David Omar presentando el 'III Festival de la Canción' en el escenario. / Joan F. Ribas

Durante la deliberación del jurado y el recuento de votos, el grupo Groove Garage ofreció una actuación que mantuvo el ambiente festivo en Caló d’es Oli. La banda consiguió que el público siguiera disfrutando en la pista de baile. Uno de los momentos más celebrados de la noche llegó cuando Noemí Funes, cantante de Groove Garage, invitó al escenario a la jurado Mimi Barber para interpretar juntas 'Simply the Best', de Tina Turner, en una actuación que fue recibida con entusiasmo por los asistentes.

La gala también tuvo un momento especialmente emotivo con la entrega de una placa conmemorativa a la mujer de Julián Martínez, fallecido en agosto de 2024 y considerado el creador de los primeros concursos de karaoke en Ibiza, además de una figura clave en el impulso de este tipo de eventos en la isla.

Noemí (groove garage ) y Mimi Barber cantando en el 'III Festival de la Canción' Ibiza. / Joan F. Ribas

El tercer premio fue para Matilde Lladó, dotado con 250 euros. El segundo puesto recayó en Rocío Calzado, que recibió 500 euros. La gran ganadora de la noche fue Alba Miguélez, que se proclamó campeona y obtuvo un premio de 1.000 euros.

Las tres primeras clasificadas representarán a Ibiza en el KWC, el Campeonato de España de Karaoke. Tras el éxito de esta edición, la organización ya trabaja con la intención de que Ibiza pueda acoger próximamente una fase nacional del certamen, una posibilidad que reforzaría el papel de la isla dentro del circuito karaoke en España.