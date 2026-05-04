Maribel Torres y Joan Tur reciben un homenaje por su defensa de las tradiciones de Ibiza

El Casino des Moll acogió el pasado jueves un emotivo acto de homenaje a Maribel Torres y a su marido, Joan Tur, fallecido en 2018, por su contribución a la radio local y por su labor en la promoción de las tradiciones de Ibiza y Formentera. El reconocimiento fue organizado por el Club J.A.S.A. y la Asociación Tradicions de Balears, que quisieron destacar la trayectoria de una pareja unida tanto en la vida como en las ondas.

Maribel Torres y Joan Tur fueron durante décadas dos voces muy vinculadas a la radio pitiusa. Desde finales de los años 70 y durante casi medio siglo trabajaron en diferentes emisoras y medios locales, como Radio Popular —la COPE—, Radio Exit, TEF y otros canales de comunicación de la isla. Su labor estuvo especialmente ligada a la difusión de la lengua propia, la música tradicional, la vestimenta, los bailes y las costumbres del mundo rural de Ibiza y Formentera.

El acto reunió a familiares, amigos y antiguos compañeros en un ambiente cercano y entrañable. Durante el homenaje se recordó especialmente la importancia de programas como 'Es Nostro Camp', un espacio radiofónico que muchas familias esperaban cada domingo y que abordaba cuestiones relacionadas con el campo y la vida payesa.

Aquel programa se convirtió también en una herramienta de preservación del patrimonio oral y musical de las Pitiusas. Maribel Torres y Joan Tur visitaban casas del campo para grabar, con antiguos casetes, canciones en ibicenco, sonidos de tambor y piezas tradicionales que corrían el riesgo de desaparecer. Después, ese material se emitía por radio, contribuyendo a conservar y divulgar una parte esencial de la memoria cultural de las islas.

La jornada comenzó con una intervención de Pep Ribas, que explicó los motivos del reconocimiento y la importancia de la trayectoria de los homenajeados. Posteriormente se proyectó un vídeo de un homenaje que ambos recibieron en Formentera. También hubo espacio para preguntas, anécdotas y recuerdos compartidos por los asistentes, entre ellos antiguos compañeros como Agustín Prades.

Como símbolo del reconocimiento, se entregó a Maribel Torres una figura de la diosa Tanit. Tras sus palabras de agradecimiento, el acto continuó con fotografías, una pequeña celebración y productos tradicionales como flaons y orelletes del Forn de Can Bufi.

Homenaje con música

La música tradicional también estuvo presente durante el homenaje. Entre otros participantes, cantaron Pepita Palau e Ignasi de ses Vidases, que también tocó las castañuelas, mientras que Oliver Colomar y Jordi Planells hicieron sonar el tambor.

Los organizadores agradecieron la colaboración y buena disposición de la Asociación Cultural del Casino des Moll para acoger un acto que sirvió para recordar la dedicación de Maribel Torres y Joan Tur a la radio, a la cultura popular y a unas tradiciones que ayudaron a mantener vivas durante décadas.