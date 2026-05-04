La lluvia amenaza la Ibiza Medieval

Ibiza se prepara para el arranque de la Ibiza Medieval con la mirada puesta en el cielo. La cita, que comenzará este jueves, coincidirá con la llegada de un episodio de tiempo inestable que podría condicionar las primeras jornadas del evento.

Según la predicción publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la probabilidad de precipitaciones irá en aumento a medida que avance la semana, por lo que residentes, visitantes y turistas que tengan previsto acercarse a la feria deberán tener el paraguas a mano.

El jueves marcará el inicio un cambio de tiempo. Se prevé una jornada de cielos nubosos y una probabilidad de lluvia del 65% durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con una mínima de 13 grados y una máxima de 21.

La situación más complicada llegará entre el viernes y el sábado, coincidiendo con el núcleo del episodio de inestabilidad. El viernes, la probabilidad de lluvia se disparará hasta el 90%, aunque con temperaturas similares a las del jueves, entre los 13 y los 21 grados.

El sábado la probabilidad de precipitaciones bajará ligeramente hasta el 85%, pero el viento ganará intensidad y podría alcanzar los 25 kilómetros por hora. Por otro lado, las temperaturas subirán de forma ligera, con máximas previstas de 22 grados.

Entre tantas nubes negras se prevé una tregua para el domingo, cuando la probabilidad de lluvia descenderá hasta el 30%. La jornada será la más favorable para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con sol y nubes, viento flojo de unos 10 kilómetros por hora y temperaturas más estables, también con máximas de 22 grados.