El enorme incremento registrado en los datos de la Dirección General de Tráfico correspondientes a la matriculación de vehículos el año pasado, precisamente cuando se estrenó el control de entrada durante el verano por parte del Consell de Ibiza. El número total creció en un 5,3% y asciende a 173.240 unidades en Ibiza y 22.037 en Formentera, mucho más que residentes en las dos islas (casi el doble en la pitiusa menor). Pero mientras los coches de titularidad física aumentaron en un 3,9%, los de titularidad jurídica (de empresas) lo hicieron en un 43,9%. Desde el Consell relacionan este incremento con la regulación de entrada de vehículos; las empresas de rent a car están empadronando de manera masiva a sus coches para que circulen por la isla durante el periodo de control.

Llama la atención

La ingente cantidad de desechos que se recogen cada vez que se pone en marcha una iniciativa para limpiar cualquier zona boscosa de la isla. La última, en sa Talaia de San Antoni y el descampado de ses Variades, donde 68 voluntarios recopilaron casi 1.500 kilos de basura. «En ses Variades hay todos los residuos que te puedas imaginar», denuncia Joan Sillero, presidente de la Associació de Voluntaris d’Ibiza.