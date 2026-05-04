El juzgado de lo Social de Ibiza, al borde del caos si no se prorroga la jueza de refuerzo

La situación de los juzgados de Ibiza, por mucho que se esfuercen los profesionales en sacar adelante el trabajo, dista mucho de ser la ideal. Lo pone en evidencia el informe correspondiente al pasado año del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), presentado la pasada semana y que arroja una cifra superior a los 15.400 asuntos pendientes entre todas las dependencias judiciales del partido de las Pitiusas.

Esta memoria concluye que en Baleares existe un déficit de 39 plazas judiciales, casi un tercio de la plantilla actual de 151 jueces y juezas, y dentro de esa relación reclama para Ibiza tres refuerzos concretos: dos nuevas plazas en la Sección Civil y una más en la Sección de Instrucción.

En la Sección Social del Tribunal de Instancia de Ibiza funcionan desde el año pasado con una jueza sustituta, Cristina Costa Ramón, y una de refuerzo, María Ángeles Casanovas Benítez. Entre las dos sacan adelante el ingente trabajo de este juzgado, que en el inicio del curso de 2025 tenía en trámite 1.705 asuntos, ingresó otros 1.524 y resolvió nada menos que 1.200. El balance son poco más de dos mil expedientes pendientes a 31 de diciembre pasado.

Desde julio pasado

La jueza de refuerzo comenzó a trabajar en julio del año pasado, pero sus periodos son limitados, de seis meses, por lo que desde el juzgado deben solicitar la correspondiente prórroga poco antes de que venza cada plazo. Teniendo en cuenta que el último finaliza el próximo mes de junio, la solicitud permitiría disponer de este refuerzo, esencial en el juzgado de lo Social, hasta finales de este año.

La relevancia de este juzgado se explica con los casos que tramita: todos los laborales (despidos, extinción de la relación laboral, altas y bajas, vacaciones, modificaciones de las condiciones de trabajo...), de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, impugnación de laudos arbitrales, incapacidades parciales y permanentes, pensiones, pago por accidentes de trabajo, acoso laboral... Un abanico de temas que tocan directamente al ciudadano.

Los responsables de la Justicia en Ibiza ponen todas sus esperanzas en el ‘Proyecto de Real Decreto de creación de quinientas unidades judiciales correspondientes a la programación de 2026 y de adecuación de la planta judicial’ que ha elaborado el Ministerio de Justicia.

El objetivo de esta iniciativa es dimensionar las plantillas de los juzgados de toda España tras la entrada en vigor del «nuevo modelo organizativo en el sistema judicial mediante la creación de los Tribunales de Instancia, que integraron los juzgados unipersonales en un único órgano por partido judicial».

Dos nuevas unidades judiciales

«Con ese objetivo, el presente real decreto crea quinientas unidades judiciales para la anualidad 2026 que son necesarias desde un punto de vista estructural», dos de ellas en Ibiza, una de lo Social. También contempla otra de Sección Civil del Tribunal de Instancia.

Pero nadie sabe cuándo se desarrollará este Real Decreto, por lo que, mientras tanto, los refuerzos temporales siguen siendo imprescindibles y resulta perentorio reclamar su prórroga en cuanto vencen los plazos de servicio.

Desde Ibiza se envió la solicitud el pasado miércoles 15 de abril, a la atención de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Desde este organismo confirmaron a Diario de Ibiza hace apenas unos días que la petición no había entrado todavía en la Sala de Gobierno.

En esta solicitud oficial, el juzgado se carga de razones de una manera muy sencilla: aportando una cascada de datos de actividad. Así, recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial, «con el beneplácito del Ministerio de Justicia», fijó el número de asuntos que se consideran como «acordes en relación con la carga de trabajo que debe soportar este tipo de órganos» en 800 asuntos totales al año, como se ha indicado antes.Y según la citada memoria del TSJB, 2025 se inició en el juzgado de lo Social con una carga de trabajo de 1.705 asuntos, a los que hay que sumar los casos que entraron durante todo el ejercicio, que fueron 1.524.

Un 90,5% más de casos

La cifra que arroja la actividad en este juzgado es un 90,5% más «de lo predicado como asumible», alertan desde el juzgado. «Como se ve, se sigue constatando un incremento sustancial y exponencial respecto de los años anteriores», se añade en la solicitud, a la que ha tenido acceso este diario. La diferencia es de 724 asuntos, ¡casi la cifra de 800 casos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial!

Sin la prórroga del refuerzo será «humanamente imposible» tramitar todos los casos pendientes, y mucho menos ya los que entren, con una única jueza. Lo Social programa juicios dos veces a la semana para una media de entre 20 y 24 vistas. Si no llega el refuerzo, todos los juicios programados de julio a diciembre se tendrán que fijar para 2027 y 2028.

«Idéntico» plan para este año

De esta manera, desde el juzgado se propone al TSJB «idéntico plan de trabajo que el que sigue actualmente: se asignarán al refuerzo para su enjuiciamiento una media de 90 asuntos mensuales de materias que comprendan» la tipología de asuntos de su competencia, antes descrita. Además, «el juez de refuerzo celebrará vistas dos días a la semana en sesión de mañana con una media de 22 señalamientos semanales», como ahora.

Y además, «se realizará una reordenación de la agenda de señalamientos procediendo a adelantar los señalamientos de las materias asignadas al juez de refuerzo desde el día 01/07/2026 en adelante, y a avanzar también el resto de los señalamientos cuya materia corresponda al juzgado reforzado que viene celebrando vistas dos días a la semana los martes y miércoles en sesión de mañana». Falta que la solicitud sea aceptada por el TSJB.