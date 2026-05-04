El incivismo con la basura en Ibiza, al descubierto por una cámara de la Policía Local
Se intensifican el seguimiento y control de conductas incívicas para detectar a quienes depositan residuos de forma inadecuada
La Policía Local de Ibiza ha difundido un vídeo en el que se aprecian varias irregularidades de vecinos depositando basura fuera del horario establecido, un problema que intentan atajar los municipios de la isla desde hace tiempo.
En las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia, se observa cómo un hombre deja una caja con residuos junto a la zona de contenedores y abandona el lugar corriendo. "Huir no es una solución", señalan en la publicación.
Según se ve en la grabación, rato después otras personas realizaban la misma acción. Algunas dejan bolsas y residuos fuera de los contenedores, mientras que otras dejan enseres voluminosos en la vía pública, "una práctica que genera molestias al vecindario y perjudica la limpieza de las calles".
Desde la Policía Local han recordado la importancia de respetar los horarios de depósito de residuos y de utilizar correctamente los contenedores. En la misma publicación en redes sociales, el cuerpo municipal ha señalado: "Seguimos trabajando para mantener las calles limpias y agradables para todos", insistiendo en que los comportamientos incívicos, como dejar residuos fuera del contenedor o abandonar voluminosos, "perjudican al barrio".
Por su parte, también ha advertido de que se realizan tareas de seguimiento y control para detectar este tipo de conductas. Y pide a la ciudadanía que respete los horarios, utilice adecuadamente los contenedores y recurra al servicio de recogida de voluminosos cuando sea necesario. "Entre todos, hacemos una ciudad más limpia", concluyen.
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