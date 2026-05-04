Ibiza se cuela en la nueva canción de Zara Larsson y Shakira: así suena ‘Eurosummer’, una oda a los amores de verano

Ibiza vuelve a aparecer en una canción internacional. Esta vez lo hace en ‘Eurosummer’, el remix de Zara Larsson con Shakira, una colaboración que forma parte de la edición especial del álbum 'Midnight Sun: Girls Trip'. La nueva versión del tema cuenta con la participación de la artista colombiana, que canta parte de la canción en inglés y también introduce referencias mediterráneas en su verso.

La presencia de Shakira en el proyecto ha generado especial expectación entre los seguidores de ambas artistas. Zara Larsson, que ha presentado el remix en el Live de iHeart Radio a través de un vídeo difundido en TikTok, aparece visiblemente emocionada al hablar de la colombiana. En el fragmento, la cantante sueca llega a decir con entusiasmo que “esa es Shakira” y mueve las caderas imitando uno de los gestos más reconocibles de la artista.

La colaboración no es una más para Larsson. La cantante sabe que tiene en su nuevo álbum a una figura de primer nivel del pop internacional y a una artista a la que admira. Shakira se suma así a un proyecto marcado por colaboraciones femeninas dentro de Midnight Sun: Girls Trip, una edición deluxe del disco en la que también aparecen otros nombres destacados de la música actual.

Ibiza, en el verso de Shakira

La referencia a la isla llega en la parte interpretada por Shakira. En su verso, la colombiana construye una imagen de verano europeo con discoteca, playa, brisa, noche y destinos mediterráneos. Entre ellos aparece Ibiza, junto a Amalfi, como parte de ese imaginario de deseo, fiesta y escapada veraniega.

La frase “Amalfi, Ibiza” es una de las menciones más claras del tema y sitúa a la isla dentro del mapa emocional de la canción. No es casual: Ibiza sigue siendo uno de los grandes símbolos internacionales del verano, la música, la noche y los romances fugaces.

Una oda a los amores de verano

‘Eurosummer’ se mueve entre el dance y el pop y funciona como una oda a los amores intensos pero pasajeros de la temporada estival. La letra habla de una relación que se vive durante apenas unos meses, con noches largas, playa, fiesta y la sensación de que todo pertenece a un verano europeo.

En el estribillo, la canción resume esa idea con una frase directa: “This feels like Euro summer”. La colaboración refuerza el tono festivo del tema y aporta a la canción una dimensión más global gracias a la presencia de Shakira, que mezcla sensualidad, actitud y referencias mediterráneas.