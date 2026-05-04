Gilby Clarke, leyenda de Guns n’ Roses, antes del festival Contrast Ibiza: "Estoy deseando aterrizar en la isla, me han dicho que su puesta de sol es la mejor del Mediterráneo"

La sexta edición del festival Contrast Ibiza reunirá este sábado 9 de mayo, a partir de las 19 horas, en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, a nombres destacados de la música, la fotografía y la cultura rock internacional, con entrada libre y abierta a todos los públicos.

El cartel estará encabezado por Gilby Clarke, guitarrista de la etapa dorada de Guns n’ Roses, quién llegará por primera vez a Ibiza para interpretar grandes éxitos de la banda y clásicos del rock que han marcado su carrera, con referencias a bandas como The Beatles o The Rolling Stones.

El músico formó parte de la banda de Los Ángeles durante la extensa gira mundial del álbum 'Use Your Illusion' y participó en momentos históricos como el concierto homenaje a Freddie Mercury celebrado en el estadio de Wembley, en Londres, en 1992. Como integrante de Guns n’ Roses, Clarke también estuvo presente en algunos de los hitos más recordados del grupo, entre ellos la grabación del videoclip de 'November Rain', además de contribuir en trabajos como 'The Spaghetti Incident?', 'Live Era 88-91' y 'Greatest Hits'.

Primera visita a Ibiza del músico

El guitarrista ha expresado su entusiasmo ante su primera visita a la isla. “Estoy deseando aterrizar en Ibiza, es la primera vez que voy a visitar la isla y no puedo esperar para conocerla. Me han dicho que la puesta de sol es la mejor del Mediterráneo”, ha señalado. Clarke ha añadido que está “muy contento” de actuar en Contrast Ibiza y de tocar con su banda en directo en lo que define como “una fiesta dedicada al rock and roll”.

La programación de este año incluye además la exposición 'Fun City', del fotógrafo neoyorquino Allan Tannenbaum, que visita Ibiza para presentar su primera muestra individual en España. La exposición podrá verse en la Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí y reúne imágenes del Nueva York de los años 70 y 80, con especial atención a la música, la vida nocturna y la efervescencia cultural de la ciudad durante aquellas décadas.

Festival Contrast Ibiza en sa Punta des Moli hace tres años. / Vicent Mari

Tannenbaum, nacido en Nueva York en 1945, está considerado uno de los fotógrafos clave en la documentación de la cultura urbana neoyorquina de los años 70. A lo largo de su carrera retrató la vida cultural y musical de la ciudad y mantuvo una estrecha relación con John Lennon y Yoko Ono. También trabajó para publicaciones como Newsweek, Time y New York Magazine, y formó parte de la agencia Sygma Photo News.

Además de su trabajo vinculado a la música y la contracultura, Tannenbaum desarrolló una amplia trayectoria como fotoperiodista. Durante las décadas de 1980 y 1990 cubrió acontecimientos internacionales como la intifada palestina, el asedio de Kabul, la crisis de los refugiados de Ruanda y la masacre de la escuela de Columbine. En 1989 recibió el primer premio en la categoría Spot News Stories de World Press Photo por su cobertura de la Intifada.

Música y cine

La inauguración de la exposición contará con la música en directo de Jimmy Barnatán, cantante de blues y actor español, que ofrecerá un concierto íntimo en la Sala Walter Benjamin. Barnatán está considerado una de las voces destacadas del blues en España y, como actor, ha participado en más de una veintena de películas, entre ellas 'El día de la bestia', 'Torrente', 'El robo más grande jamás contado' y 'Visionarios'. También ha intervenido en series como 'Al salir de clase', 'Los Serrano' y 'Servir y proteger', además de en diferentes obras de teatro.

Festival Contrast Ibiza en Sa Punta des Molí hace tres años. / Vicent Mari

Barnatán destaca su vínculo con Ibiza, una isla que visita con frecuencia con amigos y con su mujer "para disfrutar de sus calas, su gastronomía absolutamente brutal y, por supuesto, de su gente”. El artista considera que el festival supone “una oportunidad genial” para regresar y presentar su último trabajo al piano. “Estoy encantado de actuar en este marco tan especial como el festival en el que se aúnan todas las artes que a mí me vuelven loco: la música y la fotografía”, ha afirmado.

Kathy Valentine, será la encargada de cerrar el festival. Quien es bajista y compositora de la banda estadounidense The Go-Go’s, que ofrecerá un dj set tras el concierto de Gilby Clarke. Valentine, miembro del Rock and Roll Hall of Fame, ha asegurado que será “maravilloso” sumarse a esta “fiesta de baile rock and roll” en lo que también será su primera visita a Ibiza.

The Go-Go’s hicieron historia al convertirse en el primer grupo de rock formado únicamente por mujeres en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame y en la primera banda íntegramente femenina en alcanzar el número uno en la lista Billboard.

La sexta edición de Contrast Ibiza cuenta con el patrocinio de Turismo de Ibiza, la conselleria de Cultura del Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni, además de diferentes empresas de la isla.