Formentera entrega los premios del XXIII Concurso de Fotografía Beni Trutmann

El Consell Insular de Formentera, a través del área de Cultura, celebró este lunes el acto de entrega de los premios del XXIII Concurso de Fotografía Beni Trutmann, coincidiendo con la inauguración de la exposición que reúne una selección de las imágenes presentadas este año al certamen.

El acto tuvo lugar en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell de Sant Francesc y contó con la participación de la consellera de Cultura, Juventud y Mayores, Eva Nieto, encargada de entregar los galardones, en una cita que reunió a participantes, familiares y público y que consolida este concurso como una de las propuestas culturales más arraigadas de la isla.

El certamen, dedicado a la memoria del fotógrafo Beni Trutmann, mantiene su apuesta por poner el foco en la naturaleza de Formentera y en la relación entre las personas y su entorno, manteniendo vivo el espíritu y la mirada de un autor que documentó durante décadas la transformación de la isla.

Los premiados de esta edición

En la categoría de fotografía en color, el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Marcos Colomar Verdera; el segundo, de 300 euros, para Sílvia Prio; y el tercero, de 200 euros, para M. Isabel Pajares Vivar. En blanco y negro, el primer premio fue para Giulia Bonini, el segundo para Isabel M. Pedret Rovira y el tercero para M. Isabel Pajares Vivar.

En la categoría de denuncia fotográfica, el primer premio recayó en Pep Juan Castelló, el segundo en Sara Ruano Vázquez y el tercero en Ainhoa Ezkurra. En la categoría júnior, cuyos premios consisten en cámaras digitales, los galardonados fueron Daniel Colomar Riera, Amalia Zaharia y Emily Ponce, como primer, segundo y tercer premio, respectivamente.

Desde el Consell de Formentera felicitaron a todos los premiados y participantes por la calidad de las obras presentadas y por su contribución a mostrar diferentes miradas sobre la isla.

Una mirada colectiva sobre la isla

La exposición propone un recorrido por las distintas perspectivas aportadas por los participantes, desde la belleza del paisaje hasta reflexiones más críticas vinculadas al territorio, y podrá visitarse en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell hasta el 16 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas, permaneciendo cerrada los domingos, festivos y los lunes por la mañana.

Con esta nueva edición, el Consell de Formentera refuerza su apuesta por la fotografía como herramienta de expresión cultural y por la preservación de la memoria visual de la isla, en línea con el legado de Beni Trutmann.