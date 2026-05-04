El 27 de abril es una fecha señalada en el calendario festivo de los holandeses, ahora neerlandeses, con la gran celebración del día de su monarca. Y lo que comenzó como una iniciativa a pequeña escala se ha convertido en un evento ya tradicional en Ibiza en el que visitantes neerlandeses e internacionales se reúnen para una elegante fiesta frente al mar. Con música en vivo, dj, un mercadillo infantil y el característico ambiente de Tanit Beach, este evento garantiza una combinación única de la hospitalidad neerlandesa y el estilo de vida ibicenco. Los residentes de ese país no pierden la oportunidad de celebrar su gran fiesta nacional. Comenzaron en 2001 en el Teatro Pereyra con acordeonistas profesionales de Volendan y la presencia del vicecónsul en esa época. El evento se diluyó cuando el viceconsulado se trasladó a Barcelona y cerró el Pereyra. Pero desde hace cinco años, el Koningsdag volvió a vestirse de naranja en la playa, sobre la arena y a pleno sol gracias a la iniciativa de Cilla Verbeek, de Explore Ibiza, Jamie Joey Sweers y Cintia Muñoz, de Tanit Beach Club.

Fiesta naranja en la playa

Hace justo una semana, más de 500 neerlandeses de todas las edades disfrutaron de su fiesta vestidos de naranja, en su mayoría, en el restaurante Tanit Beach de Platja d’en Bossa de mediodía a media tarde. Corrió la cerveza, el vino, sonó su música nacional , en directo, a cargo de la dj Ida y el cantante Marcello Zingt Hazes y bailaron sus ritmos y canciones típicas como si fuera suelo neerlandés pero con sol, a pie de playa, con sus platos típicos, como las bitter ballen, quesos y sabores españoles como el jamón ibérico, pescado y marisco. Una fiesta de integración total con algunos turistas y gente local. El naranja, color de la familia real neerlandesa, lo invade todo y da una increíble vistosidad a este evento multitudinario.

Fiesta naranja en la playa

Esta conmemoración nacional arrancó el 31 de agosto de 1885 como la fiesta de la princesa Guillermina (Wilhelmina), y al coronarse esta reina se convirtió en el Día de la Reina (Koninginsdag). Le siguieron las monarcas Juliana y Beatriz y, desde 2014, a raíz de la coronación del Rey Guillermo, esta festividad pasó a llamarse el Día del Rey (Koningsdag) y se celebra en domingo o sábado según el calendario y es el día más alegre, divertido y alborotado del país.

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Fiesta naranja en la playa

Lo conmemoran con gran fervor monárquico y una vibrante alegría en las calles, plazas, pueblos y canales de un país que se inunda de puestos callejeros, como un gigantesco mercadillo para comprar, vender o comerciar, que es el deporte favorito de sus habitantes. Es una locura colectiva nacional en la que se puede hacer de todo en la calle.

Fiesta naranja en la playa / Juan Suárez y Tanit Beach

Fiesta naranja en la playa / Juan Suárez y Tanit Beach

Fiesta naranja en la playa / Juan Suárez y Tanit Beach