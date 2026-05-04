Extinguido un incendio tras cinco horas en un garaje en Cala de Bou

Un incendio declarado esta madrugada en el garaje de una vivienda unifamiliar en Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep, ha causado daños materiales, aunque no constan personas heridas.

El aviso se recibió en torno a las 2 horas y hasta el lugar se desplazaron doce efectivos de bomberos con cuatro vehículos, entre ellos una bomba nodriza y una bomba urbana. Las tareas de extinción se prolongaron hasta aproximadamente las 7 horas.

En el interior del garaje había dos vehículos y cuatro motocicletas. Por el momento no han trascendido las causas del incendio y no se han registrado daños personales.