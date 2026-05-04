Cuenta atrás para la Ibiza Medieval: esto es todo lo que se sabe hasta la fecha

La Ibiza Medieval calienta motores para una nueva edición que volverá a transformar el centro histórico de la ciudad en un gran mercado ambientado en la Edad Media. La feria se celebrará este 2026 los días 7, 8, 9 y 10 de mayo y ocupará algunos de los espacios más emblemáticos de Vila: el paseo de Vara de Rey, todo Dalt Vila, la calle Antoni Palau, conocida como la calle de las Farmacias, y sus vías adyacentes.

A pocos días de su inicio, el Ayuntamiento de Ibiza ya ha hecho públicas las bases que regulan la concesión de puestos de venta de productos alimentarios y artesanos de las Pitiusas. Según la convocatoria municipal, estas bases establecen el procedimiento para autorizar la instalación y explotación de las paradas, así como los requisitos que deben cumplir los solicitantes, la documentación necesaria y las obligaciones durante el desarrollo del mercado.

Hasta 60 puestos para participantes de Ibiza y Formentera

La cantidad máxima de puestos prevista para personas de Ibiza y Formentera, al margen de los que pueda aportar la empresa adjudicataria, será de 60. Las dimensiones de cada parada no pueden superar, en principio, los 2x2 metros, pero se han asignado puestos de 8x3 y 6x3 metros, según se aprecia en el listado definitivo de concesión.

Podrán participar personas físicas empadronadas en algún municipio de Ibiza o Formentera con una antigüedad mínima de un año, así como personas jurídicas cuyo domicilio social o centro de actividad esté radicado en las Pitiusas, también con al menos un año de antigüedad.

Las modalidades previstas incluyen artesanos debidamente acreditados, vendedores no artesanos con productos adecuados para la feria y fabricantes o comerciantes de alimentos compatibles con el carácter histórico y cultural del evento. Todos los puestos deberán aportarlos las personas autorizadas, incluyendo estructura, cubierta y decoración adaptada a la temática medieval.

Horario de la feria y posibles sanciones

Entre las obligaciones recogidas en las bases figura el cumplimiento del horario de la feria, previsto de 10 a 22 horas, aunque podrá ampliarse hasta las 23.59 horas en función de la afluencia de público.

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El Ayuntamiento también advierte de que se realizarán inspecciones para comprobar que las paradas cumplen las condiciones establecidas. En caso de incumplimiento, las bases contemplan la posibilidad de imponer sanciones.

El proceso de adjudicación, marcado por un empate

La organización de la Fira Medieval también ha estado marcada por el proceso de licitación. Dos empresas aspirantes, Rivendel Mercados Temáticos y Producciones, S.L.U. y Teatro de la Saca, S.L., quedaron empatadas a 100 puntos en la evaluación técnica realizada por el Ayuntamiento: 45 puntos en la oferta económica y 55 en el resto de criterios.

Las otras dos empresas que concurrieron al procedimiento, Balconet S.L. y Espectáculos AMB Producciones S.L., obtuvieron 55 puntos cada una, al no sumar puntuación en el apartado económico pese a lograr la máxima valoración técnica.

El informe municipal recoge que las cuatro empresas consiguieron la misma puntuación en los criterios técnicos evaluables automáticamente, con mejoras como baños químicos, casetas de obra, personal de vigilancia, monitores, grupos de animación, talleres, exhibiciones y pases diarios de distintos espectáculos.

Ante el empate, el procedimiento debe resolverse aplicando los criterios de desempate previstos en el contrato. Para ello, el Ayuntamiento ha requerido a las dos empresas empatadas que acrediten si cuentan en plantilla con un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2%. Si ambas cumplen este requisito y la igualdad continúa, tendrá preferencia la empresa que acredite un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad. Si el empate persiste, el desenlace se resolverá mediante sorteo público.

Dalt Vila vuelve a la Edad Media

La Ibiza Medieval es una de las citas más esperadas de la primavera en la isla y convierte durante varios días Dalt Vila y su entorno en un recorrido de artesanía, alimentación, espectáculos y ambientación histórica. La edición de este año llega con todos los detalles administrativos ya perfilados para los puestos locales y con la cuenta atrás activada para que Vila vuelva a viajar, un año más, a la Edad Media.