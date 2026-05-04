La compra de hoteles baleares alcanza un valor de 618 millones anuales

El valor de las inversiones destinadas a la adquisición de hoteles de Baleares durante el pasado año ascendió a 618 millones de euros, un importe que se ha visto incrementado un 7% respecto al ejercicio anterior, según el informe elaborado por la consultora CBRE, y que además se ve lastrado por la escasez de oferta disponible, muy inferior a la demanda existente ante el interés por posicionarse en las islas, según subraya la responsable de la oficina de esa entidad en Palma, Tonia Vera. A ello hay que sumar que durante el primer trimestre de este año ese importe se sitúa en los 224 millones.

Hay algunos aspectos a resaltar, y uno de ellos es que el 54% de la citada inversión durante 2025 se ha dirigido a la adquisición de establecimientos de cinco estrellas, lo que lleva a Vera a destacar que la demanda de instalaciones de alojamiento del archipiélago es muy superior a la oferta existente, pero la primera busca un producto de unas características especiales, por su calidad y buena ubicación.

Eso hace que las compraventas que se registran en las islas estén muy concentradas en los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Los 618 millones de euros contabilizados durante el pasado año son fruto de 18 operaciones en las que estos establecimientos han cambiado de manos, de las que doce se han registrado en Mallorca, cuatro en Ibiza, una en Menorca y otra en Formentera, según pone de relieve la directora de CBRE en Mallorca.

El 15% del país, en las islas

Ese desembolso supone que el archipiélago está concentrando un 15% de todo el dinero que se destina a la compra de establecimientos hoteleros del conjunto de España.

Otro aspecto muy significativo es el extraordinario peso que la inversión en planta hotelera tiene sobre el conjunto de la vinculada a inmuebles de Balears (no se incluye en este apartado la adquisición de viviendas). Frente a los 813 millones de euros de la citada inversión global, los hoteles suponen el 76% del total. El resto lo componen operaciones para la compra de instalaciones comerciales o suelo.

Un punto subrayado por Tonia Vera es el interés que existe entre los inversores por estar posicionado en el sector del alojamiento turístico de Balears, de ahí que no dude en afirmar que el importe global de las operaciones de compraventa podría ser superior si hubiera más instalaciones en oferta.

Conservar activos

Desde la federación hotelera de Mallorca ya se reconoció hace algunos meses que "las empresas propietarias de establecimientos que llevan en la familia bien desde sus inicios o bien incorporados con posterioridad y que han evolucionado hasta alcanzar un posicionamiento óptimo están mostrando una preferencia por conservar los activos".

Esa resistencia a vender se explica, según se señala desde CBRE, por unas rentabilidades muy sólidas. En el informe de esta consultora se pone de relieve que la tarifa media diaria ha aumentado un 6% durante el pasado año, hasta situarse en los 133 euros por habitación ocupada.