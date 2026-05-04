Los centros de salud de Ibiza incorporan un sistema para atender mejor a personas con problemas de audición

Los centros de salud de Baleares han comenzado a implantar un nuevo sistema para mejorar la atención a pacientes con problemas de audición, especialmente personas usuarias de implantes cocleares. Se trata de un bucle magnético, un dispositivo que facilita la comunicación directa entre el profesional sanitario y el paciente, reduciendo las interferencias provocadas por el ruido del entorno.

El aparato podrá solicitarse en el mostrador de los centros sanitarios y ya está disponible en la sede del Servicio de Salud de Baleares. Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, otros centros, como el Hospital de Manacor, también han pedido incorporar este recurso. García ha subrayado que los problemas auditivos continúan siendo "muy invisibilizados" y ha recordado que el 97 % de los pacientes con discapacidad auditiva se comunica mediante lenguaje oral y no a través de lengua de signos. Por ello, ha defendido la importancia de disponer de herramientas que permitan mejorar la comprensión durante la atención sanitaria.

Cartel que explica sobre el 'Bucle magnético' / CAIB

Una herramienta para reducir el ruido y mejorar la comunicación sanitaria

El bucle magnético transmite la voz del interlocutor directamente al implante o audífono compatible, evitando que el mensaje se pierda entre otros sonidos del ambiente. Este sistema resulta especialmente útil en espacios concurridos, donde las personas con implantes pueden tener dificultades para identificar con precisión la voz de quien les está atendiendo.

"De esta forma, los pacientes pueden estar tranquilos de que van a recibir el mensaje", ha señalado la consellera. Desde la Fundación Aspas, Gabriel, usuario de implante coclear, ha destacado que estos dispositivos suponen una ayuda importante para quienes escuchan a través de implantes. También ha reclamado formación para los trabajadores de los centros sanitarios, tanto en el uso de los bucles como en la forma de comunicarse con personas con discapacidad auditiva, ya que gestos como moverse, taparse la boca o girar la cabeza pueden dificultar la comprensión del mensaje.

Esta medida se suma a otras iniciativas impulsadas por la Subdirección de Humanización, como el protocolo 'Entiéndeme', dirigido a mejorar la atención a personas con dificultades de comprensión, o la 'Guía visual de asistencia sanitaria para pacientes con dificultades cognitivas', que incluye más de 150 secuencias adaptadas con pictogramas.