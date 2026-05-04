Bruselas advierte de nuevo a España sobre la duplicidad del registro único

La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España de su preocupación por la duplicidad de registros en los alquileres de corta duración. El problema surge porque el registro único estatal, obligatorio desde el 1 de julio del año pasado, se suma a registros turísticos que ya existían en territorios como Ibiza. En una respuesta fechada el 27 de abril, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, recuerda que el Reglamento europeo sobre esta materia entrará en vigor el próximo 20 de mayo y establece que una vivienda "no estará sujeta a más de un procedimiento de registro".

La Comisión confirma que ha comunicado "en varias ocasiones" a las autoridades españolas su preocupación por el posible conflicto entre el procedimiento estatal —derivado del Real Decreto 1312/2024— y los registros locales. Sin embargo, Séjourné matiza que, hasta la entrada en vigor del Reglamento europeo, el próximo 20 de mayo, la existencia de varios procedimientos de registro "no constituye una infracción". Mientras tanto, Bruselas seguirá "supervisando la evolución de la situación".

Ibiza alerta de los efectos del registro único

Este pronunciamiento llega después de que Ibiza haya denunciado los efectos del registro único sobre viviendas turísticas legales. Desde julio del año pasado, los propietarios que alquilan por periodos inferiores a un año necesitan un número estatal para anunciarse en plataformas digitales, aunque ya cuenten con licencia turística insular. En la práctica, esto ha provocado que alojamientos autorizados por el Consell no puedan comercializarse si el Registro de la Propiedad rechaza o retrasa la concesión del nuevo número.

El Consell ya advirtió al Ministerio de Vivienda de que el Registro de la Propiedad había rechazado 326 solicitudes en Ibiza el año pasado. Según explicó a este diario el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, cerca del 90% correspondían a viviendas inscritas en el Registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos. Es decir, propiedades que ya figuraban como alojamientos turísticos legales ante el Consell.

Juan denunció que el sistema genera una "hiperburocratización" que impide anunciar alojamientos legales por cuestiones formales que pueden demorarse meses, no por falta de licencia turística. Las plataformas digitales, sin embargo, eliminan los anuncios que no disponen del registro único estatal.

Tras la primera reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de Balears el pasado marzo, el Govern también anunció que exigirá al Estado que resuelva los fallos del sistema. Además de bloquear viviendas legales, las instituciones alertan de que el registro único ha abierto una nueva vía de fraude en los alquileres de temporada, al permitir que determinados alojamientos obtengan un número nacional sin acreditar una licencia turística insular.