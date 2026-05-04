Escuelas de verano en Ibiza: Sant Joan abre las inscripciones para apuntar a los menores

El Ayuntamiento de Sant Joan ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela de Verano 2026, un servicio dirigido a favorecer la conciliación familiar y laboral durante los meses de julio y agosto y a ofrecer a los niños y niñas del municipio un espacio de ocio, convivencia y aprendizaje durante las vacaciones escolares.

La actividad está destinada a menores nacidos entre 2014 y 2022 que estén empadronados en Sant Joan. Las inscripciones podrán formalizarse del 10 de mayo al 10 de junio de forma presencial en la recepción del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horario de 9 a 11 horas. En caso de quedar plazas disponibles, del 11 al 13 de junio se abrirá también el plazo para menores no empadronados, en el mismo horario.

La Escuela de Verano se desarrollará en los colegios Labritja y Balansat, con un total de cien plazas disponibles para el mes de julio y otras cien para agosto. El servicio se prestará del 1 al 31 de julio y del 3 al 28 de agosto. Las familias podrán escoger entre varias modalidades horarias. El campus general será de 9 a 14 horas, con recogida entre las 13.45 y las 14 horas; el campus matinal, de 8 a 14 horas, con entrada de 8 a 9 horas; y el campus de jornada ampliada, de 8 a 15 horas, con recogida de 14 a 15 horas. También se ofrecerá servicio de comedor hasta las 17 horas.

escuela de vrano / Prensa Sant Joan

Precios

Los precios para residentes serán de 185 euros para el campus general, 210 euros para el campus matinal, 235 euros para el campus de jornada ampliada y 350 euros para la modalidad con comedor hasta las 17 horas. El Ayuntamiento aplicará diferentes descuentos, que no serán acumulables entre sí. Las familias monoparentales, numerosas y el alumnado con diversidad funcional podrán beneficiarse de una reducción del 50%. También se aplicará un 20% de descuento para el segundo miembro de la familia inscrito y un 10% por inscripción durante los dos meses.

Para formalizar la inscripción será necesario presentar la hoja de inscripción cumplimentada, una fotocopia del DNI del menor o del libro de familia, el certificado de empadronamiento y, si procede, el libro de familia numerosa, el certificado de discapacidad o la tarjeta de familia monoparental.

Antes de efectuar el pago, las familias deberán rellenar una hoja disponible en la recepción del Ayuntamiento. El abono se realizará en el departamento tributario del propio Consistorio, exclusivamente con tarjeta. Las personas interesadas pueden obtener más información en el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, llamando al 971 33 30 03 o a través de la web municipal.