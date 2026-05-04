Atención, vecinos de la Marina: estas son todas las restricciones de tráfico y aparcamiento en Dalt Vila, la Marina y sa Penya por la Ibiza Medieval

La cuenta atrás para Ibiza Medieval 2026 ya ha comenzado y, con ella, llegan también las primeras restricciones de tráfico y aparcamiento en el centro histórico de Ibiza. La feria se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de mayo, pero las limitaciones para vehículos empezarán antes del inicio oficial del evento.

Según la información difundida con motivo de la feria por el Ayuntamiento, las restricciones afectarán principalmente a Dalt Vila, es Soto, el camino del Calvario, la plaza de sa Font, la calle Antoni Palau, la Marina y sa Penya.

Prohibido aparcar desde el 5 de mayo

Las primeras restricciones comenzarán el martes 5 de mayo a las 7 horas. Desde ese momento y hasta las 24 horas del día 10 de mayo, quedará prohibido estacionar en los aparcamientos de es Soto y en todo el camino del Calvario, salvo para vehículos autorizados.

También desde las 7 horas del 5 de mayo y hasta las 12 horas del 11 de mayo, no se podrá aparcar en las las calles de Dalt Vila, en la plaza de sa Font y en la calle Antoni Palau, conocida popularmente como la calle de las Farmacias.

La prohibición de estacionamiento se extenderá además a las calles sa Creu, Montgrí, Riambau, Josep Verdera y Manuel Sorà, aunque en este caso se permitirá el aparcamiento a los residentes de la Marina.

Cortes de circulación desde el 6 de mayo

Las restricciones a la circulación empezarán un día después. Desde las 7 horas del 6 de mayo y hasta las 12 horas del 11 de mayo, quedará prohibida la circulación en todas las calles de Dalt Vila, así como en la plaza de sa Font y en Antoni Palau.

Además, desde las 7 horas del 6 de mayo y hasta las 24 horas del 10 de mayo, tampoco se podrá circular por es Soto ni por el camino del Calvario, salvo en el caso de vehículos autorizados.

Acceso a sa Penya durante la feria

Durante los días de restricciones, el acceso a sa Penya se realizará por el punto de control situado en la calle de sa Creu, en el cruce con la calle Montgrí. Este acceso estará regulado mediante un semáforo de obras.

La medida busca ordenar la entrada y salida de vehículos en una zona especialmente sensible por su configuración urbana y por la previsión de afluencia de visitantes durante la celebración de la feria medieval.

Autorizaciones para residentes y comerciantes

El dispositivo contempla autorizaciones específicas para residentes y comerciantes de las zonas afectadas.

Los residentes en Dalt Vila podrán estacionar en los aparcamientos reservados de la zona de es Soto y del camino del Calvario, siempre que cuenten con la correspondiente autorización.

Por su parte, los residentes en la Marina y sa Penya podrán aparcar en las zonas habilitadas de las calles sa Creu, Montgrí, Riambau, Josep Verdera y Manuel Sorà. Además, quienes dispongan de la tarjeta de residente con autorización anual de zona azul también podrán estacionar en s’Alamera y es Pratet.

Una feria que transformará el centro histórico

Ibiza Medieval volverá a convertir Dalt Vila y su entorno en uno de los grandes escenarios de la primavera en Ibiza. Durante cuatro días, las calles del casco histórico acogerán puestos, ambientación medieval y actividades, lo que obligará a reorganizar la movilidad en la zona.

Las restricciones comenzarán antes de la inauguración de la feria y se mantendrán hasta el lunes 11 de mayo al mediodía en algunos puntos, por lo que se recomienda a residentes, comerciantes y visitantes planificar con antelación sus desplazamientos.