El artista de Ibiza Thomas Garcia, hospitalizado tras la agresión homófoba en Formentera: "Y encima maricones"

El artista ibicenco Thomas Garcia, pseudónimo de Carlos Alberto García, permanece hospitalizado en Ibiza tras sufrir este fin de semana una agresión homófoba en Formentera. El ataque, denunciado públicamente por la entidad Sa Clau de s’Armari, habría estado acompañado de insultos como «y encima maricones». El Consell de Formentera y el PSOE han expresado su condena por unos hechos que consideran incompatibles con la convivencia, la libertad y el respeto a la diversidad, a la que se ha sumado el festival de cortos Ixtar Curts.

Según ha informado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, la víctima es un hombre de 49 años, de nacionalidad peruana, que ingresó este domingo en el centro sanitario después de haber sufrido una violenta agresión en Formentera. Debido a su estado, fue necesario trasladarlo hasta Ibiza. El paciente permanece hospitalizado bajo la supervisión del servicio de Neurocirugía. De acuerdo con la información facilitada por el centro, presenta un traumatismo craneoencefálico con presencia de focos hemorrágicos. Además, los facultativos han detectado un traumatismo en el globo ocular izquierdo, una lesión que está siendo evaluada por los especialistas.

La agresión fue denunciada este domingo por la tarde por la asociación Sa Clau de s’Armari como un ataque de odio por motivos de orientación sexual. Según ha trascendido, los hechos se habrían producido después de un incidente con los ocupantes de un vehículo. La víctima habría sufrido una agresión física tras recibir insultos de carácter homófobo, con lesiones que requirieron asistencia sanitaria e ingreso hospitalario.

El Consell Insular de Formentera ha expresado su «contundente condena» por la «grave agresión» ocurrida este fin de semana en la isla. La institución señala que los hechos, según la información conocida, podrían tener una motivación de odio por motivos de orientación sexual. Desde el Consell se ha trasladado "todo el apoyo y solidaridad" a la víctima, así como el compromiso de colaborar con los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes para que lo ocurrido se esclarezca con la máxima celeridad y se depuren todas las responsabilidades. La institución sostiene que se trata de unos hechos «absolutamente incompatibles con los valores de convivencia, respeto y libertad que definen Formentera como sociedad».

El Consell ha reiterado que «no hay ningún espacio para el odio ni para la violencia en Formentera» y ha advertido de que las agresiones por motivos de discriminación «no son casos aislados, sino líneas rojas» que deben abordarse con «tolerancia cero». En este sentido, la institución se compromete a seguir impulsando políticas públicas de sensibilización, prevención y protección ante cualquier forma de discriminación, así como a trabajar con entidades sociales para garantizar una isla «segura, inclusiva y respetuosa para todos».

También el PSOE de Formentera ha condenado la agresión y ha reclamado al Consell medidas «contundentes» para esclarecer los hechos y reforzar el mensaje de convivencia y respeto. Los socialistas aseguran haber tenido conocimiento del ataque a través de Sa Clau de s’Armari y han señalado que, según lo publicado, los presuntos agresores habrían intentado atropellar a una persona antes de agredirla y proferir insultos homófobos. El secretario general del PSIB-PSOE de Formentera, Antonio J. Sanz, ha advertido de que la lucha contra la LGTBIfobia «no puede quedar solo en declaraciones institucionales» y debe ser «firme y continua en todos los ámbitos políticos y sociales». Sanz ha recordado que este tipo de agresiones están reconocidas como delitos de odio y «no pueden quedar impunes».

La formación socialista ha reclamado al Consell que ponga «todo su esfuerzo» en resolver esta agresión y en trasladar a residentes y visitantes que Formentera debe seguir siendo una isla basada en la convivencia, el respeto y la defensa de todas las formas de amor. Además, ha agradecido a Sa Clau de s’Armari la denuncia pública de los hechos, al considerar imprescindible visibilizar estas situaciones para combatir expresiones de odio.

Apoyo a Thomas Garcia

Por su parte, la muestra de cortos Ixtar Curts también ha expresado su apoyo «absoluto e incondicional» a Thomas Garcia y, por extensión, a todo el colectivo LGTBIQ+. La formación considera que esta agresión no es solo un acto de violencia física, sino «un ataque directo contra la dignidad, la libertad y la convivencia».

En su comunicado, Ixtar reclama a las instituciones políticas, judiciales y policiales que actúen «con la máxima contundencia y celeridad» y que refuercen todas las medidas necesarias para que ninguna persona tenga miedo de ser quien es. «La libertad sexual y afectiva es un derecho fundamental, y su defensa debe ser prioritaria e innegociable», subraya.

La entidad recuerda además que la lucha contra la intolerancia es colectiva y que «cada gesto, cada palabra y cada denuncia cuentan». «No podemos normalizar el odio ni mirar hacia otro lado», advierte Ixtar, que concluye que agresiones como la sufrida por Thomas Garcia «no se pueden volver a repetir».