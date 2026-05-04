Una argentina desvela cuánto paga de alquiler en Ibiza y cuánto consigue ahorrar

Empezar de cero en otro país nunca es sencillo, pero hacerlo en Ibiza, una isla marcada por los altos precios del alquiler y una temporada laboral muy intensa, supone un reto añadido. Así lo ha contado Estefi, una marplatense afincada en Ibiza que ha compartido en una entrevista a pie de calle cómo fue su llegada a la isla junto a su marido.

Según relata, ambos decidieron mudarse hace tres años sin conocer a nadie y con la sensación de empezar desde cero. “Nos vinimos a Ibiza hace tres años con mi marido y dijimos: bueno, ya que hay que empezar de cero, ¿por dónde arrancamos?”, explica en el vídeo.

La argentina asegura que no llegaron con un trabajo cerrado, pero que la oportunidad apareció casi de forma inesperada. “No vinimos a buscar trabajo y el trabajo me encontró”, cuenta. Según detalla, conocieron a un chico a través de un contacto de Instagram que tenía varios bares en la isla. A partir de ahí, empezaron a trabajar con él.

La diferencia entre Ibiza y Alicante

Durante su testimonio, Estefi también compara el coste de vida en Ibiza con el de Alicante, ciudad en la que trabajó durante un tiempo. La diferencia en el alquiler es notable: en Ibiza paga 1.800 euros, mientras que en Alicante abonaba 600 euros. Sin embargo, pese al elevado precio de la vivienda, asegura que en la isla consigue ahorrar más.

“Yo puedo ahorrar dos veces más que lo que podía ahorrar en Alicante”, afirma. Según su experiencia, los sueldos habituales en hostelería en Ibiza se sitúan entre los 2.000 y los 2.500 euros mensuales. “Cualquier persona que trabaja en una barra o de camarero, más o menos eso. Un básico”, señala.

Más allá del aspecto económico, Estefi destaca también el estilo de vida que ha encontrado en la isla. Define Ibiza como un lugar relajado, diverso y abierto, donde conviven personas de distintas edades y procedencias.

“La gente vive muy open-minded. No tiene complejos en ningún sentido. No importa si estás gorda, flaca, con estrías o con celulitis. Acá nadie te mira, está todo bien”, asegura. Esa sensación de libertad es una de las grandes diferencias de la isla. “Está cada una en la suya, se vive en total libertad. Eso está muy bueno”, concluye.