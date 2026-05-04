Estafan más de 20.000 euros en Ibiza: dos semanas en fraudes online y telefónicos con manipulación psicológica

La Policía Nacional ha detectado en Ibiza un incremento de estafas a través de fraudes informáticos, telefónicos y online durante las dos últimas semanas de abril. Según el cuerpo policial, las víctimas han perdido más de 20.000 euros.

El aumento ha sido constatado por agentes de la Policía Nacional en Ibiza a través del seguimiento diario que realiza la unidad de Participación Ciudadana. Los casos detectados que se han registrado son de diferentes modalidades, pero tienen un elemento común: el uso de técnicas de manipulación psicológica para engañar a las víctimas.

Los delincuentes contactan por teléfono, internet o combinando ambos canales para hacerse pasar por los titulares de cuentas bancarias o medios de pago, como tarjetas de crédito. En otros casos, consiguen que sean las propias víctimas quienes autoricen transferencias, tras hacerse pasar por empleados de su banco o de sus negocios.

Las pautas para evitar una posible ciberestafa

Ante esta situación, la Policía Nacional ha actualizado sus recomendaciones para evitar este tipo de fraudes. El cuerpo aconseja no usar redes wifi públicas o abiertas para acceder a aplicaciones o páginas web en las que puedan introducirse datos personales o bancarios.

En las compras por internet, recomienda comprobar siempre la URL, operar solo en páginas seguras con protocolo https:// y certificados de seguridad, y pagar mediante pasarelas seguras. También aconseja priorizar el uso de tarjetas virtuales, tarjetas de prepago o sistemas con doble factor de seguridad.

La Policía recuerda que nunca deben facilitarse claves personales, PIN ni contraseñas a través de enlaces recibidos por SMS, correos electrónicos o llamadas telefónicas. Esta advertencia se mantiene incluso si la llamada aparece identificada como procedente de la entidad bancaria habitual.

Si se sospecha que los ahorros o activos pueden estar en riesgo, la Policía recomienda comprobarlo por vías alternativas: acudir a la sucursal bancaria o llamar a un número oficial distinto al que figure en la llamada sospechosa.

Las llamadas telefónicas: las más peligrosas

También aconseja desconfiar de llamadas que transmitan urgencia, evitar supuestas gangas y extremar la precaución ante productos de inversión. La Policía subraya que no debe hacerse una compra, facilitar datos personales ni confirmar una inversión en una primera llamada.

La advertencia es especialmente relevante en el caso de los criptoactivos, un producto de alto riesgo por su naturaleza fluctuante y porque las transacciones no pueden revertirse sin la colaboración del receptor.

Otra recomendación es establecer una clave secreta familiar con personas cercanas. Así, si se recibe una llamada o mensaje de un supuesto familiar pidiendo dinero por una emergencia, podrá comprobarse si la petición es real o si se trata de una estafa.

La Policía Nacional aconseja además usar aplicaciones oficiales, mantenerlas actualizadas y revisar con frecuencia los movimientos bancarios. Si se detecta cualquier anomalía, aunque sea de pequeña cuantía, recomienda contactar con el banco y, si procede, presentar denuncia.

El cuerpo policial insiste en que la colaboración ciudadana y la denuncia son claves para prevenir este tipo de estafas. La ciudadanía puede consultar consejos y guías específicas en la sección de consejos y planes preventivos de la web de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.