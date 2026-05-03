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Especial Anar a Maig | 5 de mayo

Un viaje en el tiempo a través de la pintura de Barrau y Roca

La muestra de pintura se puede visitar del 5 al 23 de mayo. | | AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

La muestra de pintura se puede visitar del 5 al 23 de mayo. | | AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

Diana Blesa

Diana Blesa

Ibiza

La Sala de Exposiciones Sant Jaume 72, en Santa Eulària, acogerá del 5 al 23 de mayo una muestra de pintura dedicada a la colección municipal del último cuarto del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La exposición propone al público un viaje en el tiempo a través de una selección de obras de artistas como Barrau, Roca o Gil, entre otros, que permiten descubrir el patrimonio pictórico del municipio y acercarse a una etapa destacada de su historia artística. La muestra podrá visitarse de martes a sábado, en horario de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas.

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