Los trabajadores del Servicio de Atención al Extranjero de Ibiza tendrán que hablar catalán pero no italiano, alemán o francés

El Ayuntamiento de Ibiza exigirá a los trabajadores del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) que sepan catalán, castellano e inglés, pero no reclamará como requisito obligatorio el conocimiento de otros idiomas habituales entre los visitantes de la isla, como el italiano, el alemán o el francés. El pliego de prescripciones técnicas del contrato, que se encuentra en fase de licitación, establece que esos otros idiomas únicamente "se valorarán".

El documento municipal define el SATE como "un servicio dirigido a turistas extranjeros y españoles para ofrecerles una asistencia personalizada en su idioma después de haber sido víctimas de un delito". Entre sus funciones, figuran atender a las víctimas de delitos o faltas "en su propio idioma", asistirlas en la tramitación de denuncias, informarles de sus derechos y ayudarles en gestiones como la cancelación de tarjetas, el contacto con embajadas o consulados y la localización de familiares. También deberá llevar una estadística con el número de personas atendidas, su nacionalidad, el tipo de hecho denunciado, las denuncias tramitadas y las incidencias relevantes.

El servicio estará formado por dos trabajadores que deberán actuar de forma coordinada: una persona con titulación universitaria o graduada en Turismo y una persona informadora turística a media jornada. Para ambos puestos, el pliego exige conocimientos de los tres idiomas mencionados: catalán, castellano e inglés.

Un contrato de casi 135.000 euros

El contrato cubre las temporadas turísticas de 2026 y 2027, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de cada año, con posibilidad de una prórroga de una anualidad más. El presupuesto base de licitación para los dos años asciende a 89.653 euros, IVA incluido, mientras que el valor estimado del contrato se fija en 111.140 euros. El coste total, incluida la posible prórroga de un año, asciende a los 134.479 euros. La recepción de ofertas está abierta hasta este lunes 4 de mayo a las 19 horas.

Además, el servicio se seguirá prestando en el edificio de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, tal y como está previsto en el convenio firmado entre el Consistorio y el Ministerio del Interior. El horario previsto será de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, y los sábados de 10 a 15 horas. En total, contará con 50 horas semanales de atención.