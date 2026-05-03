Santa Eulària viste sus mejores galas para el día más colorido de las fiestas

Santa Eulària ya viste sus mejores galas para celebrar sus fiestas del Primer Domingo de Mayo, toda una declaración de intenciones para llenar sus calles de cultura, tradiciones y buen ambiente. Si bien muchos de los actos serán una continuación de los del día anterior, este 3 de mayo se celebra la mayor puesta en escena del folclore, con el gran desfile de carros. Además, se estrena la fiesta Disco Summer Dream by Hippy House, en la playa de Santa Eulària a las cinco y media de la tarde.

‘Ball pagès’ en el Puig de Missa. | FOTOS: TONI ESCOBAR

Una mañana cargada de tradiciones en Santa Eulària

El repique de campanas recuerda a todos que es día de fiesta, en una jornada que estrenará la exposición monográfica del podenco ibicenco a las nueve de la mañana. La Associació de Criadors de Ca Eivissenc d’Eivissa i Formentera impulsa cada año esta iniciativa para dar a conocer esta raza local.

A las diez de la mañana se trasladará la imagen de la Virgen del Rosario de la capilla de Lourdes a la iglesia del Puig de Missa, un acto que acompañará la Agrupación Musical Esencia. La misa solemne tendrá lugar precisamente en esa iglesia a las once de la mañana, cantada por el Coro de Santa Eulària. La ceremonia religiosa irá seguida de ball pagès con el grupo Es Broll.

Habrá exhibición de ‘ca eivissenc’.

El momento más vistoso de las fiestas llegará a las doce del mediodía, cuando dará comienzo el pasacalles de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària y el desfile que reúne cada año a cientos de familias. Siempre es agradable presenciar el paso de los carros, caballos, podencos ibicencos y vehículos antiguos por la calle principal, en toda una ceremonia festiva que acompañará también la Agrupación Musical Esencia.

Una vez terminado el desfile, será momento de la exhibición de bailes folclóricos en la Plaza de España. El Grup de Ball Pagès Es Broll actuará junto al grupo invitado AMC Timbayba de Lanzarote, en un encuentro para dar a conocer las tradiciones canarias y locales al público de Santa Eulària.

Caballos en el Primer Domingo de Mayo de 2025.

Exposiciones y muestras de vehículos, todo el día

La jornada del domingo dará para mucho. Durante todo el día, de diez de la mañana a ocho de la tarde, los visitantes del pueblo podrán visitar la exposición de flores y plantas que permanecerá durante todo el fin de semana en el Teatro España. Será precisamente en el momento del cierre de la muestra cuando se proceda a la entrega de premios.

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Por otro lado, los aficionados a los coches pueden ver o participar en la XVIII Muestra de Coches Personalizados. Al lado del pabellón municipal, entre las once de la mañana y las siete de la tarde, habrá demostraciones de equipos de música, además de un campeonato de sonido y diferentes shows.