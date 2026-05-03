OFERTA DÍA DE LA MADRE
Especial Anar a Maig | 9 de mayo
Ruta guiada con Antoni Abárzuza en Can Planetes
Las personas interesadas en la historia del municipio de Santa Eulària y, en concreto, de la actividad en torno a Can Planetes, pueden apuntarse a la ruta guiada que Antoni Ferrer Abárzuza ofrecerá el próximo 9 de mayo. Será a las 10.30 horas cuando los asistentes se encuentren con el historiador, que ofrecerá una conferencia y explicaciones a lo largo de una ruta por los lugares más emblemáticos de la historia del pueblo. Abárzuza irá desgranando la importancia y el uso del agua en este entorno y su influencia en los usos agrícolas, entre muchos otros detalles. Inscripciones: patrimoni@santaeularia.com.
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