Ruta guiada con Antoni Abárzuza en Can Planetes

Las personas interesadas en la historia del municipio de Santa Eulària y, en concreto, de la actividad en torno a Can Planetes, pueden apuntarse a la ruta guiada que Antoni Ferrer Abárzuza ofrecerá el próximo 9 de mayo. Será a las 10.30 horas cuando los asistentes se encuentren con el historiador, que ofrecerá una conferencia y explicaciones a lo largo de una ruta por los lugares más emblemáticos de la historia del pueblo. Abárzuza irá desgranando la importancia y el uso del agua en este entorno y su influencia en los usos agrícolas, entre muchos otros detalles. Inscripciones: patrimoni@santaeularia.com.