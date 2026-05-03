Rosas de colores y muchos libros en la gran fiesta literaria

Libros, rosas, artesanías y mucho ambiente fueron los grandes protagonistas del 25 de abril en Santa Eulària, fecha escogida para celebrar el Día del Libro en la localidad. Los visitantes pudieron descubrir centenares de obras de todo tipo, e incluso encontrarse con varios autores locales que firmaron sus ejemplares durante la jornada.

El paseo, lleno de gente y decorado para estas fiestas. | FOTOS: J.A. RIERA

Una treintena de estands ocuparon el paseo desde la mañana hasta la tarde-noche. Casi una decena de librerías presentaron las últimas novedades literarias de todos los géneros, sin olvidar los libros dedicados al público infantil, siempre un éxito en este tipo de eventos. Familias al completo curiosearon entre las obras expuestas, y muchas se rindieron a la tradición de Sant Jordi del libro y la rosa. Flores que pudieron adquirir en otro de los puestos, que no se centró sólo en las rosas rojas sino también de otros colores como azules y blancas, así como en otras plantas para llevarse a casa.

Antoni Ferrer Abárzuza, Javier Mendoza y Verónica Pérez. |

Escritores como Antoni Ferrer Abárzuza, Joana Tur Planells, Toni Montserrat, Lluís Ferrer Ferrer y José Luis Mir fueron algunos de los que participaron en el Día del Libro de Santa Eulària, presentando sus últimas obras. Tampoco faltaron Joan Lluís Ferrer y José Miguel L. Romero, y otros autores como Javier Mendoza y Verónica Pérez.

La literatura infantil, una de las más exitosas de la jornada. / .

Los viandantes también pudieron adquirir, además de libros, fundas y marcapáginas muy originales elaborados a mano por una artesana. Y conocer la actividad de diversas asociaciones que contaron con estand propio en el paseo.

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Varios visitantes curiosean entre los libros expuestos.

El Día del Libro de Santa Eulària también fue el momento perfecto para entregar los premios del XXI Concurso de Ilustración de Puntos de Libro, que este año ha contado con una participación muy elevada. En total, se han presentado 668 trabajos en las cinco categorías (la más exitosa, la de niños de 10 a 12 años, que ha contado con 332 participantes). El buen tiempo acompañó en esta nueva edición de Sant Jordi, que coincidió además con la Copa del Mundo de Aguas Abiertas de Natación.