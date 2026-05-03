Una recogida de firmas intenta salvar un chiringuito "emblemático" de Ibiza: "Es uno de los pocos restaurantes auténticos que quedan"

Una petición popular lanzada a través de internet está recabando firmar para pedir que no se clausure el chiringuito Es Puetó, situado en la playa de es Pouet, en Sant Josep, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears haya avalado la decisión de Costas de no renovar su licencia.

"De gestión familiar, es uno de los pocos restaurantes locales y auténticos que quedan a pie de playa, donde tanto los lugareños como los turistas pueden saborear el verdadero sabor de la isla y disfrutar del ambiente cálido y acogedor que hace de Ibiza lo que es. Este lugar emblemático es más que un simple restaurante; es un tesoro cultural que preserva la tradición y el carácter de nuestra comunidad", reclaman los promotores de la petición.

La campaña, lanzada a través de change.org, ya ha recopilado casi 3.000 firmas, tanto de residentes en Ibiza como de visitantes que conocieron el chiringuito durante su visita a la isla y lo reconocieron como uno de sus "encantadores rincones". "Perderlo significaría erradicar una parte de nuestra historia y desperdiciar un lugar donde tanto los lugareños como los turistas se reúnen para compartir buena comida y una cálida hospitalidad, en un entorno fabuloso", añade la petición de firmas.

Un lugar con "alma"

Los defensores del establecimiento también valoran que sus dueños "han mantenido las cosas sencillas, sin intentar convertirlo nunca en un establecimiento VIP, de consumo mínimo y sin alma, como muchos otros han sucumbido con el tiempo". "Hacemos un llamamiento al gobierno local para que entable un diálogo con los propietarios de Es Puetó y la comunidad a fin de explorar alternativas viables al cierre. Quizás existan soluciones de compromiso o ajustes que les permitan seguir recibiendo visitantes, al tiempo que cumplen con las exigencias normativas. Al menos durante esta temporada, para que puedan prepararse para cualquier cambio una vez que termine el verano", reclaman.

Recientemente, el TSJB confirmó la decisión de Costas de denegar la autorización para explotar el chiringuito. La Sala rechazó el recurso presentado por la viuda del antiguo explotador y consideró que la Administración justificó su negativa por la saturación de servicios de temporada en el litoral balear y por la necesidad de retirar las obras fijas que ocupan la playa. Sin embargo, la sentencia no es firme y se puede presentar recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJB.

"Reconocemos la importancia de las regulaciones, pero hacemos un llamamiento a las autoridades para que consideren el profundo impacto que este cierre tendría en los propietarios, la comunidad y la economía. ¡Mantengamos vivo Es Puetó para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo!", finaliza la petición popular para salvar el establecimiento.