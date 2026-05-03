Seguridad vial
Pillados dos conductores de VTC y un taxista conduciendo drogados en Ibiza
Un control de la Policía Local se salda con 12 positivos en drogas, 16 sanciones de tráfico y dos vehículos VTC que circulaban sin la documentación necesaria
La Policía Local de Ibiza ha llevado a cabo esta pasada noche nuevos controles en distintos puntos de la ciudad, con especial atención al intrusismo en el transporte de personas. El operativo se saldó con 12 conductores que dieron positivo en el test de consumo de sustancias estupefacientes, una alcoholemia positiva y varias sanciones de tráfico.
Según ha informado el cuerpo municipal, entre los vehículos controlados se detectaron dos VTC y un taxi cuyos conductores arrojaron un resultado positivo en drogas. Como consecuencia, además de las correspondientes sanciones, los vehículos fueron inmovilizados y retirados por el servicio de grúa municipal. Hace dos días, los agentes pillaron a otro conductor de VTC drogado.
El dispositivo también permitió formular 16 sanciones de tráfico de distinta índole y localizar dos vehículos VTC (vehículo de transporte con conductor) que circulaban sin la documentación necesaria.
Desde la Policía Local de Ibiza subrayan que estos controles forman parte del trabajo diario para "garantizar el cumplimiento de la ley y mejorar la seguridad en la ciudad". "Aunque no nos veas, seguimos trabajando cada día", destaca el cuerpo policial municipal en su post en Instragram.
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