Parque de vehículos de Ibiza: Camiones vetustos, buses menguantes y ‘vespinos’ gripados

El parque de vehículos de las Pitiusas se eleva ya a 195.277 unidades. Un año más, su número se incrementó, esta vez un 5,3%, 9.831 unidades más en esas Pitiusas que tanto se quejan de que aquí no cabe un alfiler más y que hay que poner freno a la entrada de vehículos. De esa cantidad, 110 (+0,5) corresponden a Formentera y 9.721 (+5,94%), a Ibiza.

Un 6% de eléctricos e híbridos

De los 195.277 vehículos que circulan por las Pitiusas, sólo 11.776 son eléctricos o híbridos. Es decir, sólo el 6%, porcentaje similar al de toda España. De estos, únicamente 16 son eléctricos de autonomía extendida; 1.580 son híbridos enchufables; 2.070 son eléctricos de batería, y 8.110, híbridos. Hay, además,uno de hidrógeno y 813 que usan gas GLP. El 68,7% de la flota pitiusa emplea gasolina y el 28,9%, diésel.

Una flota con 15 años de antigüedad

La flota de vehículos pitiusa no es precisamente joven: su edad media es de 15,15 años, por encima de la española, que es de 14,8 años. La mayor parte, el 44,6% del total, tiene entre 10 y 24 años, mientras que el 18,66% tiene 25 o más años. Es decir, un 63% entra dentro de lo que se considera un vehículo viejo, aproximadamente unas 123.000 unidades. Entre los ‘jóvenes’ entrarían el 14,52% que tiene menos de cuatro años, y el 22,19% que tiene entre cuatro y nueve años, aproximadamente, unos 72.000 vehículos.

El 9,5% de los turismos son eléctricos o híbridos

En total, el parque de turismos de las Pitiusas (entre los jurídicos y los físicos) de 2025 ascendió a 107.406 unidades (8.328 de ellas en Formentera), el 55% del total de vehículos de las islas y 7.192 más (+7,17%) que los registrados en 2024, en buena parte debido al incremento espectacular de los dados de alta por rent a cars para poder operar en Ibiza.

La antigüedad media de los turismos pitiusos es de 14,04 años (la española es de 13,71 años). El 44,65% tiene entre 10 y 24 años; el 15,86 %, más de 25 años; el 24,32%, de cuatro a nueve años, y sólo el 15,17%, menos de cuatro años. De todos ellos, sólo el 9,4%, 10.129 automóviles, tienen categoría de híbridos o eléctricos.

Un 26,5% más de caravanas desde la pandemia

Si hay un tipo de vehículo que ha experimentado un notable incremento en los últimos años, ese es la furgoneta. De las 14.842 que había en 2020 se ha pasado a 18.781, un 26,5% más (+3.939 furgonetas), la mayoría empleadas para el transporte de mercancías, pero no pocas customizadas como viviendas precarias. En 2025, su número se incrementó un 6%: un millar más circulando (o aparcadas) por las islas.

De las 14.842 furgonetas que había en 2020 se ha pasado a 18.781, un 26,5% más

La edad media de este parque es de las más altas de las Pitiusas, 17,4 años. Sólo el 9% tiene menos de cuatro años de antigüedad, y el 23%, entre cuatro y nueve año. Pero casi el 39% tiene entre 10 y 24 años, y el 28,6%, más de 25 años, de manera que más de dos terceras partes son consideradas como viejas. Eso sí, el número de eléctricas o híbridas aumentó un 59,6% el último ejercicio, al pasar de 664 a 1.060.

Camiones: el parque más viejo

El parque de camiones de las Pitiusas asciende a 13.286 unidades, que si bien son un centenar más (+127, +0,96%) que hace un año, también son un centenar menos que en 2020. Su antigüedad media es altísima, de 18,47 años. Sólo el 7% tiene menos de cuatro años, y el 14%, entre cuatro y nueve años. El 79% tiene más de una decena de años de antigüedad: el 56,59%, de 10 a 24 años, y el 22,41%, más de un cuarto de siglo.

El increíble caso de los autobuses menguantes

Lo que ocurre con los autobuses en Ibiza podría encuadrarse en un caso de poltergeist, un fenómeno paranormal, inexplicable y, a la vez, desconcertante. Mientras en Formentera la flota de estos vehículos ha aumentado un 53% desde 2020, al pasar de 32 a 49 autobuses, la de la isla de Ibiza se ha jibarizado: de los 388 que había hace seis años, o de los 404 registrados en 2022, se pasó en 2025 a 324, es decir, 64 menos (o 80 menos, respecto a 2022). Desde la pandemia nunca hubo tan pocos buses en la isla como en 2025, año en el que justo estaba a las puertas de entrar en «la nueva era» el transporte público, ya que en abril de 2026 comenzaba la flamante contrata de autobuses, de momento frustrante, en la que la flota aumentará considerablemente.

Desde la pandemia nunca hubo tan pocos buses en la isla como en 2025

Son, al menos, la flota más joven de las Pitiusas, con 14 años de media. El 21% tiene menos de cuatro años, otro 21% tiene entre cuatro y nueve años, el 46,6% tiene entre 10 y 24 años (171 buses), y el 11% (41), más de 25 años.

Motos en auge, ciclomotores en caída libre

El número de motocicletas aumentó un 4% en 2025, 1.502 unidades más para un total de 38.818. Es una flota bastante joven (15 años), en la que el 18,86% tiene más de 25 años. Lo raro es lo que sucede con los ciclomotores (50 centímetros cúbicos máximos de cilindrada), que llevan en caída libre desde 2020. Aquel año había 16.113 circulando por las Pitiusas, pero año tras año se fue reduciendo su número hasta llegar a los 12.851 aparatos en 2025, un 20% menos que cinco años antes (-3.2652 ciclomotores).

Una probable causa de este descenso de los ‘vespinos’ es el auge de los patinetes eléctricos, más baratos y que, dadas sus características, puede suplirlos en algunos entornos urbanos. Su antigüedad media es alta, 17,76 años. El 63,4% tiene entre 10 y 24 años, y el 20,82%, más de 25 años. Sólo el 3,94% tiene menos de cuatro años.