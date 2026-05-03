Especial Anar a Maig | Reconocimientos
Oro al CNSE, un referente deportivo y social
El club náutico recibe la máxima distinción del municipio en una gala en la que también se entregaron los Premis Xarc
El Ayuntamiento de Santa Eulària entregó este viernes, 1 de mayo, la Medalla de Oro del municipio al Club Náutico Santa Eulalia. El Consistorio reconoce así la trayectoria de una entidad histórica «por su contribución continuada al fomento del deporte, la promoción de la cultura marítima y la cohesión del municipio».
El club se ha consolidado como un referente deportivo, social y formativo en la isla. Desde el Consistorio destacan especialmente su labor en la formación de base, su vínculo con el mar y su capacidad para impulsar actividades y competiciones de relevancia, entre ellas la Copa de España de Natación en Aguas Abiertas, celebrada hace solo unos días.
Premis Xarc
En la misma gala, celebrada en el Teatro España, también se entregaron los Premios Xarc, que distinguen a personas y entidades destacadas de las diferentes parroquias del municipio. En esta edición fueron reconocidas la activista Hazel Morgan, por su coherencia y lucha en defensa del medioambiente, y Maria Tur Bonet, por su compromiso con la vida social, cultural y religiosa de Jesús.
Los galardones también recayeron en el Bar Restaurant Santa Gertrudis, por sus casi 50 años como espacio de encuentro y convivencia; en la Asociación de Vecinos La Unión de Sant Carles, por su labor en la preservación de la identidad comunitaria; y en el Club Bàsquet Puig d’en Valls, por su compromiso con el deporte, la educación de sus jugadores y sus 30 años de historia.
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