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Motores clásicos y música pop para arrancar mayo en Santa Eulària

Funambulista pone el broche a una jornada con flores, vehículos antiguos y conciertos

Jornada festiva en Santa Eulària por sus Fiestas de Mayo.

Jornada festiva en Santa Eulària por sus Fiestas de Mayo.

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Jornada festiva en Santa Eulària por sus Fiestas de Mayo / Vicent Marí

Redacción Ibiza

Ibiza

Santa Eulària vivió este sábado una jornada de fiesta que, aunque con un tiempo no muy apacible, logró crear buen ambiente en el pueblo. El primer fin de semana de mayo comenzó cargado de planes y convirtió distintos puntos del núcleo urbano en un recorrido festivo. Flores, plantas, motores clásicos, feria de artesanías, puestos de comida y mucha música para preceder al día grande de las fiestas.

Santa Eulària vivió este sábado una jornada de fiesta que, aunque con un tiempo no muy apacible, logró crear buen ambiente en el pueblo. El primer fin de semana de mayo comenzó cargado de planes y convirtió distintos puntos del núcleo urbano en un recorrido festivo. Flores, plantas, motores clásicos, feria de artesanías, puestos de comida y mucha música para preceder al día grande de las fiestas.

La actividad arrancó por la tarde en el Teatro España, con la inauguración de la exposición de flores y plantas, una cita ineludible en el programa que volvió a atraer a vecinos y curiosos entre colores, aromas y propuestas florales. Casi al mismo tiempo, otra de las calles del pueblo se llenó de nostalgia sobre dos ruedas con la exposición de motos del Club de la Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera y el Motoclub Tot Terra, mientras que los viandantes pudieron visitar también la exposición de coches clásicos y antiguos del Classic Automóvil Club Ibiza, maquinaria agrícola y varios vehículos de racing.

Más tarde, el paseo de s’Alamera tomó el relevo con la inauguración de la feria de mayo. El cielo nublado y la posibilidad de lluvia no impidieron la apertura de los puestos, entre los que había varias floristerías, estands de productos agrícolas y paradas de comida y bebida.

Los vehículos antiguos, otro de los atractivos de las fiestas de mayo.

Los vehículos antiguos, otro de los atractivos de las fiestas de mayo.

La música llegó después a la plaza España, primero con el concierto de Ibossim Flamenco, que puso ritmo y cercanía a la tarde. El público fue ocupando la plaza poco a poco, en un ambiente cada vez más animado, hasta el concierto de Funambulista, que presentó su Gira 180 grados ante el público de Santa Eulària. Con sus canciones de pop, letras reconocibles y esa facilidad para conectar desde el escenario, el artista convirtió la noche en uno de los momentos más esperados del programa.

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Tras Funambulista, estaba previsto que la fiesta continuara con el ‘Correpoble’ con DJ Vázquez de La Movida y, ya a medianoche, con el ‘Correfoc’ a cargo de Es Mals Esperits.

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